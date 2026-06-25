Dove vedere Curaçao-Costa d'Avorio, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Prosegue la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 . Tanto ancora da decidere nel gruppo E. Eccezion fatta per la Germania, a punteggio pieno, le altre squadre si contenderanno la qualificazione in questa ultima giornata. Curaçao , reduce dal pareggio con l'Ecuador, affronta la Costa d'Avorio, beffata negli ultimi minuti dai tedeschi nel precedente turno. Entrambe le formazioni sognano il pass per i sedicesimi.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Curaçao-Costa d'Avorio, l'orario

Curaçao-Costa d'Avorio si disputerà oggi, giovedì 25 giugno, alle ore 22 (italiane) al Lincoln Financial Field di Filadelfia, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà lo svedese Nyberg. Beigi e Söderkvist i guardalinee. Il quarto uomo sarà Schärer. Il Var Del Cerro Grande, coadiuvato da Gonzalez e Soto.

Dove vedere Curaçao-Costa d'Avorio in diretta tv

Curaçao-Costa d'Avorio sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Curaçao-Costa d'Avorio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Curaçao-Costa d'Avorio anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.