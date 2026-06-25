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Dove vedere Curaçao-Costa d'Avorio, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Molto ancora da decidere nel gruppo E dei Mondiali: tutte le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsMondiali 2026Costa d'AvorioCuraçao

Prosegue la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Tanto ancora da decidere nel gruppo E. Eccezion fatta per la Germania, a punteggio pieno, le altre squadre si contenderanno la qualificazione in questa ultima giornata. Curaçao, reduce dal pareggio con l'Ecuador, affronta la Costa d'Avorio, beffata negli ultimi minuti dai tedeschi nel precedente turno. Entrambe le formazioni sognano il pass per i sedicesimi.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Curaçao-Costa d'Avorio, l'orario

Curaçao-Costa d'Avorio si disputerà oggi, giovedì 25 giugno, alle ore 22 (italiane) al Lincoln Financial Field di Filadelfia, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà lo svedese Nyberg. Beigi e Söderkvist i guardalinee. Il quarto uomo sarà Schärer. Il Var Del Cerro Grande, coadiuvato da Gonzalez e Soto.

Dove vedere Curaçao-Costa d'Avorio in diretta tv

Curaçao-Costa d'Avorio sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Curaçao-Costa d'Avorio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Curaçao-Costa d'Avorio anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le possibili scelte di Advocaat e Faé

CURAÇAO (4-5-1): Room; Fonville, Brenet, Obispo, Chong; Leandro Bacuna, Floranus, Gaari, Comenencia, Juninho Bacuna; J.Locadia. A disposizione: Bodak, Doornbusch, Bazoer, Van Eijma, Sambo, Felida, Roemeratoe, Noslin, Antonisse, Margaritha, Gorré, Kuwas, Hansen, Martha, Kastaneer.  CT: Advocaat
Indisponibili: Locadia.  
Squalificati: - 
Diffidati: J.Bacuna, L.Bacuna, Comenencia, Gaari, Kastaneer.

COSTA D'AVORIO (4-3-3): Yahia Fofana; Singo, Kossounou, Agbadou, Konan; Kessie, I.Sangaré, Inao Oulai; A.Diallo, Bonny, Diomandé. A disposizione: Lafont, Koné, O. Diomande, Ndicka, Operi, Doué, Seri, S. Fofana, Guiagon, Touré, Adingra, Pépé, Guessand, Diakité, Wahi. CT: Faé.

Indisponibili: -.  
Squalificati: - 
Diffidati: Doué, Fofana, Kessie.

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Prosegue la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Tanto ancora da decidere nel gruppo E. Eccezion fatta per la Germania, a punteggio pieno, le altre squadre si contenderanno la qualificazione in questa ultima giornata. Curaçao, reduce dal pareggio con l'Ecuador, affronta la Costa d'Avorio, beffata negli ultimi minuti dai tedeschi nel precedente turno. Entrambe le formazioni sognano il pass per i sedicesimi.

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Curaçao-Costa d'Avorio, l'orario

Curaçao-Costa d'Avorio si disputerà oggi, giovedì 25 giugno, alle ore 22 (italiane) al Lincoln Financial Field di Filadelfia, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà lo svedese Nyberg. Beigi e Söderkvist i guardalinee. Il quarto uomo sarà Schärer. Il Var Del Cerro Grande, coadiuvato da Gonzalez e Soto.

Dove vedere Curaçao-Costa d'Avorio in diretta tv

Curaçao-Costa d'Avorio sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Curaçao-Costa d'Avorio, dove vederla in streaming

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