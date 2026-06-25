Dove vedere Ecuador-Germania, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Prosegue la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 . La Germania ha già conquistato la qualificazione ai sedicesimi con una giornata di anticipo , ed è certa del primo posto. I tedeschi affronteranno l'Ecuador che, dopo il pareggio con Curaçao sogna ancora il passaggio del turno.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Ecuador-Germania, l'orario

Ecuador-Germania si disputerà oggi, giovedì 25 giugno, alle ore 22 (italiane) al MetLife Stadium di New York, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà lo statunitense Penso. Mayo e Nesbitt i guardalinee. Il quarto uomo sarà Kawana-Waugh. Il Var sarà Dickerson, coadiuvato da Fu Minch e Al Marri. .

Dove vedere Ecuador-Germania in diretta tv

Ecuador-Germania sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.