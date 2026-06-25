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Dove vedere Ecuador-Germania, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

I tedeschi sono già sicuri del primo posto nel proprio girone ai Mondiali, i sudamericani sognano la qualificazione: tutte le info per seguire il match
TagsMondiali 2026GermaniaEcuador

Prosegue la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. La Germania ha già conquistato la qualificazione ai sedicesimi con una giornata di anticipo, ed è certa del primo posto. I tedeschi affronteranno l'Ecuador che, dopo il pareggio con Curaçao sogna ancora il passaggio del turno.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Ecuador-Germania, l'orario

Ecuador-Germania si disputerà oggi, giovedì 25 giugno, alle ore 22 (italiane) al MetLife Stadium di New York, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà lo statunitense Penso. Mayo e Nesbitt i guardalinee. Il quarto uomo sarà Kawana-Waugh. Il Var sarà Dickerson, coadiuvato da Fu Minch e Al Marri.  .

Dove vedere Ecuador-Germania in diretta tv

Ecuador-Germania sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

 

Ecuador-Germania, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, (previo abbonamento nel caso di DAZN). Potrete seguire in diretta Ecuador-Germania anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le possibili scelte di Beccacece e Nagelsmann

ECUADOR (3-5-2): Gaindez; Franco, Pacho, Hincapié; Yeboah, Alcivar, Vite, M.Caicedo, Estupinan; Plata, Enner Valencia. A disposizione: Ramirez, Valle, Torres, Ordonez, Castillo, Paez, Minda, Anthony Valencia, Medina, Porozo, Arevalo.  CT: Beccacece.
Indisponibili: -.  
Squalificati: - 
Diffidati: -.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Goretzka, Pavlovic; Leweling, Musiala, Wirtz; Undav. A disposizione: Neuer, Nübel, Anton, Havertz, Woltemade, Gross, Beier, Stiller, Sanè, Amiri, Nmecha, Thiaw, Ouedraogo.  CT: Nagelsmann.

Indisponibili: Karl, Schlotterbeck.  
Squalificati: - 
Diffidati: -.

 

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Prosegue la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. La Germania ha già conquistato la qualificazione ai sedicesimi con una giornata di anticipo, ed è certa del primo posto. I tedeschi affronteranno l'Ecuador che, dopo il pareggio con Curaçao sogna ancora il passaggio del turno.

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Ecuador-Germania, l'orario

Ecuador-Germania si disputerà oggi, giovedì 25 giugno, alle ore 22 (italiane) al MetLife Stadium di New York, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà lo statunitense Penso. Mayo e Nesbitt i guardalinee. Il quarto uomo sarà Kawana-Waugh. Il Var sarà Dickerson, coadiuvato da Fu Minch e Al Marri.  .

Dove vedere Ecuador-Germania in diretta tv

Ecuador-Germania sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

 

Ecuador-Germania, dove vederla in streaming

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