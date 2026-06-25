Dove vedere Tunisia-Olanda, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Prosegue la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Nel gruppo F lotta serrata tra Svezia, Giappone e Olanda per definire le prime tre posizioni. Malen e compagni, a quota 4 punti, affronteranno la Tunisia, reduce invece da due goleade incassate e già sicura dell'eliminazione.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Tunisia-Olanda, l'orario
Tunisia-Olanda si disputerà nella notte tra giovedì 25 giugno e venerdì 26, alle ore 01:00 (italiane) all'Arrowhead Stadium di Kansas City, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il messicano Garcia. Ramirez e Naranjo Pérez i guardalinee. Il quarto uomo sarà Benitez. Il Var Miranda sarà coadiuvato da Khadim e Mastrangelo.
Dove vedere Tunisia-Olanda in diretta tv
Tunisia-Olanda sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION.
Tunisia-Olanda, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Tunisia-Olanda anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le possibili scelte di Renard e Koeman
TUNISIA (3-4-2-1): Dahmen; Bronn, Talbi, Rekik; Valery, R.Khedira, Skhiri, Abdi; Ben Slimane, Mjbri; Tounekti. A disposizione: Chamakh, Ben Hessen, Arous, Chikhaoui, Ben Hamida, Neffati, Mahmoud, Gharbi, Achouri, Saad, Ben Ouanes, Ayari, Chaouat, Mastouri, Elloumi. CT: Renard.
Indisponibili: -.
Squalificati: -
Diffidati: Khedira.
OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, van Hecke, van Dijk, Aké; Gravenberch, de Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo. A disposizione: Roefs, Flekken, Van der Ven, Hato, Wieffer, Geertruida, Koopmeiners, De Roon, Kluivert, Til, Summerville, Lang, Depay, Weghorst, Q. Timber. CT: Koeman.
Indisponibili: -.
Squalificati: -
Diffidati: Van der Ven, Summerville, Depay.
Prosegue la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Nel gruppo F lotta serrata tra Svezia, Giappone e Olanda per definire le prime tre posizioni. Malen e compagni, a quota 4 punti, affronteranno la Tunisia, reduce invece da due goleade incassate e già sicura dell'eliminazione.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Tunisia-Olanda, l'orario
Tunisia-Olanda si disputerà nella notte tra giovedì 25 giugno e venerdì 26, alle ore 01:00 (italiane) all'Arrowhead Stadium di Kansas City, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il messicano Garcia. Ramirez e Naranjo Pérez i guardalinee. Il quarto uomo sarà Benitez. Il Var Miranda sarà coadiuvato da Khadim e Mastrangelo.
Dove vedere Tunisia-Olanda in diretta tv
Tunisia-Olanda sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION.
Tunisia-Olanda, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Tunisia-Olanda anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.