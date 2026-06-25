Dove vedere Tunisia-Olanda, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Prosegue la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 . Nel gruppo F lotta serrata tra Svezia, Giappone e Olanda per definire le prime tre posizioni. Malen e compagni , a quota 4 punti, affronteranno la Tunisia, reduce invece da due goleade incassate e già sicura dell'eliminazione.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Tunisia-Olanda, l'orario

Tunisia-Olanda si disputerà nella notte tra giovedì 25 giugno e venerdì 26, alle ore 01:00 (italiane) all'Arrowhead Stadium di Kansas City, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il messicano Garcia. Ramirez e Naranjo Pérez i guardalinee. Il quarto uomo sarà Benitez. Il Var Miranda sarà coadiuvato da Khadim e Mastrangelo.

Dove vedere Tunisia-Olanda in diretta tv

Tunisia-Olanda sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION.