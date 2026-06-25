Dove vedere Giappone-Svezia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Prosegue la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 . Nel gruppo F lotta serrata tra Svezia, Giappone e Olanda per definire le prime tre posizioni. La nazionale di Moriyasu e quella di Potter si sfidano in una gara decisiva per il posizionamento delle due squadre in classifica, che si rivelerà fondamentale per il tabellone della fase a eliminazione diretta .

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Giappone-Svezia, l'orario

Giappone-Svezia si disputerà nella notte tra giovedì 25 giugno e venerdì 26, alle ore 01:00 (italiane) all'AT&T Stadium di Dallas, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà Barton, i guardalinee Moran e Pupiro. Belda il quarto uomo. Il Var sarà Gallo, coadiuvato da Pacheco e Toski.

Dove vedere Giappone-Svezia in diretta tv

Giappone-Svezia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION.

Giappone-Svezia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Giappone-Svezia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.