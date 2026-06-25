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Dove vedere Giappone-Svezia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Sfida decisiva per quanto riguarda il gruppo F: tutte le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsGiapponeSveziaMondiali

Prosegue la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Nel gruppo F lotta serrata tra Svezia, Giappone e Olanda per definire le prime tre posizioni. La nazionale di Moriyasu e quella di Potter si sfidano in una gara decisiva per il posizionamento delle due squadre in classifica, che si rivelerà fondamentale per il tabellone della fase a eliminazione diretta.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Giappone-Svezia, l'orario

Giappone-Svezia si disputerà nella notte tra giovedì 25 giugno e venerdì 26, alle ore 01:00 (italiane) all'AT&T Stadium di Dallas, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà Barton, i guardalinee Moran e Pupiro. Belda il quarto uomo. Il Var sarà Gallo, coadiuvato da Pacheco e Toski.

Dove vedere Giappone-Svezia in diretta tv

Giappone-Svezia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION.

Giappone-Svezia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Giappone-Svezia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le possibili scelte di Moriyasu e Potter

GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Watanabe, Taniguchi, H.Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; J.Ito, Maeda, Ueda. A disposizione: Sugawara, Nagatomo, Machino, Sano, Goto, Osako, Y. Suzuki, Ogawa, Seko, Hayakawa, J. Suzuki, Shogai, Tomiyasu, Itakura, Tanaka. CT: Moriyasu.
Indisponibili: Kubo.  
Squalificati: - 
Diffidati: -.

SVEZIA (3-5-2): Nordeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Karlstrom, Ayari, Stroud, Bergvall; Gyokeres, Isak. A disposizione: Zetterstrom, Elanga, Svensson, V. Johansson, Sema, Ekdal, Starfelt, Svanberg, Zeneli, Stroud, Nilsson, Ali, Smith, H. Johansson, Nygren, Gudmundsson.  CT: Potter.

Indisponibili: -.  
Squalificati: - 
Diffidati: Ayari, Bergvall, Gdmundsson.

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Prosegue la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Nel gruppo F lotta serrata tra Svezia, Giappone e Olanda per definire le prime tre posizioni. La nazionale di Moriyasu e quella di Potter si sfidano in una gara decisiva per il posizionamento delle due squadre in classifica, che si rivelerà fondamentale per il tabellone della fase a eliminazione diretta.

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Giappone-Svezia, l'orario

Giappone-Svezia si disputerà nella notte tra giovedì 25 giugno e venerdì 26, alle ore 01:00 (italiane) all'AT&T Stadium di Dallas, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà Barton, i guardalinee Moran e Pupiro. Belda il quarto uomo. Il Var sarà Gallo, coadiuvato da Pacheco e Toski.

Dove vedere Giappone-Svezia in diretta tv

Giappone-Svezia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION.

Giappone-Svezia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Giappone-Svezia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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