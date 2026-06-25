Dove vedere Giappone-Svezia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Prosegue la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Nel gruppo F lotta serrata tra Svezia, Giappone e Olanda per definire le prime tre posizioni. La nazionale di Moriyasu e quella di Potter si sfidano in una gara decisiva per il posizionamento delle due squadre in classifica, che si rivelerà fondamentale per il tabellone della fase a eliminazione diretta.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Giappone-Svezia, l'orario
Giappone-Svezia si disputerà nella notte tra giovedì 25 giugno e venerdì 26, alle ore 01:00 (italiane) all'AT&T Stadium di Dallas, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà Barton, i guardalinee Moran e Pupiro. Belda il quarto uomo. Il Var sarà Gallo, coadiuvato da Pacheco e Toski.
Dove vedere Giappone-Svezia in diretta tv
Giappone-Svezia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION.
Giappone-Svezia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Giappone-Svezia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le possibili scelte di Moriyasu e Potter
GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Watanabe, Taniguchi, H.Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; J.Ito, Maeda, Ueda. A disposizione: Sugawara, Nagatomo, Machino, Sano, Goto, Osako, Y. Suzuki, Ogawa, Seko, Hayakawa, J. Suzuki, Shogai, Tomiyasu, Itakura, Tanaka. CT: Moriyasu.
Indisponibili: Kubo.
Squalificati: -
Diffidati: -.
SVEZIA (3-5-2): Nordeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Karlstrom, Ayari, Stroud, Bergvall; Gyokeres, Isak. A disposizione: Zetterstrom, Elanga, Svensson, V. Johansson, Sema, Ekdal, Starfelt, Svanberg, Zeneli, Stroud, Nilsson, Ali, Smith, H. Johansson, Nygren, Gudmundsson. CT: Potter.
Indisponibili: -.
Squalificati: -
Diffidati: Ayari, Bergvall, Gdmundsson.
Prosegue la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Nel gruppo F lotta serrata tra Svezia, Giappone e Olanda per definire le prime tre posizioni. La nazionale di Moriyasu e quella di Potter si sfidano in una gara decisiva per il posizionamento delle due squadre in classifica, che si rivelerà fondamentale per il tabellone della fase a eliminazione diretta.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Giappone-Svezia, l'orario
Giappone-Svezia si disputerà nella notte tra giovedì 25 giugno e venerdì 26, alle ore 01:00 (italiane) all'AT&T Stadium di Dallas, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà Barton, i guardalinee Moran e Pupiro. Belda il quarto uomo. Il Var sarà Gallo, coadiuvato da Pacheco e Toski.
Dove vedere Giappone-Svezia in diretta tv
Giappone-Svezia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION.
Giappone-Svezia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Giappone-Svezia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.