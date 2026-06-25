Dove vedere Turchia-Stati Uniti, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Prosegue la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 . Nel gruppo D in campo una sfida tra i padroni di casa degli Stati Uniti, già sicuri della qualificazione ai sedicesimi di finale , e la Turchia, eliminata dopo due sconfitte nei primi due turni, e ancora a secco di gol. La nazionale di Pochettino vuole guidere il gruppo a punteggio pieno, mentre quella di Montella scenderà in campo per onorare la maglia .

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Turchia-Stati Uniti, l'orario

Turchia-Stati Uniti si disputerà alle ore 04:00 di venerdì 26 giugno al SoFi Stadium di Los Angeles, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà Ghorbal, i guardalinee Gourari e Zerhoun. Al Ali il quarto uomo. Il Var sarà Garcia, coadiuvato da Ashour e Chi.

Dove vedere Turchia-Stati Uniti in diretta tv

Turchia-Stati Uniti sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION.

Turchia-Stati Uniti, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Turchia-Stati Uniti anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.