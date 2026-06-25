Dove vedere Turchia-Stati Uniti, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Prosegue la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Nel gruppo D in campo una sfida tra i padroni di casa degli Stati Uniti, già sicuri della qualificazione ai sedicesimi di finale, e la Turchia, eliminata dopo due sconfitte nei primi due turni, e ancora a secco di gol. La nazionale di Pochettino vuole guidere il gruppo a punteggio pieno, mentre quella di Montella scenderà in campo per onorare la maglia.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Turchia-Stati Uniti, l'orario
Turchia-Stati Uniti si disputerà alle ore 04:00 di venerdì 26 giugno al SoFi Stadium di Los Angeles, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà Ghorbal, i guardalinee Gourari e Zerhoun. Al Ali il quarto uomo. Il Var sarà Garcia, coadiuvato da Ashour e Chi.
Dove vedere Turchia-Stati Uniti in diretta tv
Turchia-Stati Uniti sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION.
Turchia-Stati Uniti, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Turchia-Stati Uniti anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le possibili scelte di Montella e Pochettino
TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Bardakci, Demiral, Kadioglu; Calhanoglu, Kokcu; Yilmaz, Guler, Yildiz; Gul. A disposizione: Bayindir, Gunok, Kabak, Soyuncu, Akaydin, Elmali, Celik, Yuksek, Ozcan, Ayhan, Uzun, Kahveci, Aydin, Akgun, Akturkoglu. CT: Montella.
Indisponibili: -.
Squalificati: -
Diffidati: Akgun, Elmali.
STATI UNITI (4-2-3-1): Freese; Freeman, McKenzie, Miles Robinson, Trusty; Berhalter, Tillman; Weah, McKennie, Reyna; Wright. A disposizione: Turner, Brady, Ream, Richards, A. Robinson, Scally, Roldan, Adams, Dest, Pulisic, Aaronson, Arfsten, Zendejas, Pepi, Balogun. CT: Pochettino.
Indisponibili: -.
Squalificati: -
Diffidati: Adams, Richards, A.Robinson, Balogun.
Prosegue la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Nel gruppo D in campo una sfida tra i padroni di casa degli Stati Uniti, già sicuri della qualificazione ai sedicesimi di finale, e la Turchia, eliminata dopo due sconfitte nei primi due turni, e ancora a secco di gol. La nazionale di Pochettino vuole guidere il gruppo a punteggio pieno, mentre quella di Montella scenderà in campo per onorare la maglia.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Turchia-Stati Uniti, l'orario
Turchia-Stati Uniti si disputerà alle ore 04:00 di venerdì 26 giugno al SoFi Stadium di Los Angeles, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà Ghorbal, i guardalinee Gourari e Zerhoun. Al Ali il quarto uomo. Il Var sarà Garcia, coadiuvato da Ashour e Chi.
Dove vedere Turchia-Stati Uniti in diretta tv
Turchia-Stati Uniti sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION.
Turchia-Stati Uniti, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Turchia-Stati Uniti anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.