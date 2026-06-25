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Dove vedere Paraguay-Australia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Sfida decisiva nel girone D per la qualificazione ai sedicesimi di finale: tutte le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsAustraliaParaguayMondiali 2026

Prosegue la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Nel gruppo D Paraguay e Australia si sfideranno in una gara decisiva per la qualificazione ai sedicesimi di finale. Entrambe le formazioni si trovano a quota tre punti nel girone, in seguito ai successi ottenuti contro la Turchia e le sconfitte con gli Stati Uniti.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Paraguay-Australia, l'orario

Paraguay-Australia si disputerà alle ore 04:00 di venerdì 26 giugno al Levi's Stadium di San Francisco, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il francese Turpin, i guardalinee Danos e Pages. Nation il quarto uomo. Il Var sarà Bisard, coadiuvato da Delajod ed El Fariq.

Dove vedere Paraguay-Australia in diretta tv

Paraguay-Australia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION.

Paraguay-Australia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Paraguay-Australia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le possibili scelte di Alfaro e Popovic

PARAGUAY (4-3-3): Fernandez; Caceres, G.Gomez, Alderete, Alonso; Gomez, Bobadilla, Ojeda; Enciso, Sanabria, Arce. A disposizione: Oliveira, Gill, Velazquez, Balbuena, Sosa, Canale, Romero Gamarra, Avalos, Galara, Caballero, Pitta, Maidana, Cubas, Mauricio. CT: Alfaro.

Indisponibili: -.  
Squalificati: Almiron. 
Diffidati: Galarza, Caceres, D.Gomez, J.Alonso, Arce, Almiron.

AUSTRALIA (5-4-1): Beach; Geria, Circati, Metcalfe, Souttar, Burgess; Bos, Okon-Engstler, Touré, O'Neil; Irankunda. A disposizione: Ryan, Izzo, Degenek, Devlin, Velupillay, Yengi, Mabil, Behich, Trewin, Burgess, Hrustic, Herrington, Leckie, Irvine. CT: Popovic.

Indisponibili: -.  
Squalificati: - 
Diffidati: Bos, Circati, Italiano, Souttar.

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Paraguay-Australia, l'orario

Paraguay-Australia si disputerà alle ore 04:00 di venerdì 26 giugno al Levi's Stadium di San Francisco, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il francese Turpin, i guardalinee Danos e Pages. Nation il quarto uomo. Il Var sarà Bisard, coadiuvato da Delajod ed El Fariq.

Dove vedere Paraguay-Australia in diretta tv

Paraguay-Australia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION.

Paraguay-Australia, dove vederla in streaming

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