Dove vedere Paraguay-Australia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Prosegue la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Nel gruppo D Paraguay e Australia si sfideranno in una gara decisiva per la qualificazione ai sedicesimi di finale. Entrambe le formazioni si trovano a quota tre punti nel girone, in seguito ai successi ottenuti contro la Turchia e le sconfitte con gli Stati Uniti.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Paraguay-Australia, l'orario
Paraguay-Australia si disputerà alle ore 04:00 di venerdì 26 giugno al Levi's Stadium di San Francisco, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il francese Turpin, i guardalinee Danos e Pages. Nation il quarto uomo. Il Var sarà Bisard, coadiuvato da Delajod ed El Fariq.
Dove vedere Paraguay-Australia in diretta tv
Paraguay-Australia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION.
Paraguay-Australia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Paraguay-Australia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le possibili scelte di Alfaro e Popovic
PARAGUAY (4-3-3): Fernandez; Caceres, G.Gomez, Alderete, Alonso; Gomez, Bobadilla, Ojeda; Enciso, Sanabria, Arce. A disposizione: Oliveira, Gill, Velazquez, Balbuena, Sosa, Canale, Romero Gamarra, Avalos, Galara, Caballero, Pitta, Maidana, Cubas, Mauricio. CT: Alfaro.
Indisponibili: -.
Squalificati: Almiron.
Diffidati: Galarza, Caceres, D.Gomez, J.Alonso, Arce, Almiron.
AUSTRALIA (5-4-1): Beach; Geria, Circati, Metcalfe, Souttar, Burgess; Bos, Okon-Engstler, Touré, O'Neil; Irankunda. A disposizione: Ryan, Izzo, Degenek, Devlin, Velupillay, Yengi, Mabil, Behich, Trewin, Burgess, Hrustic, Herrington, Leckie, Irvine. CT: Popovic.
Indisponibili: -.
Squalificati: -
Diffidati: Bos, Circati, Italiano, Souttar.
Prosegue la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Nel gruppo D Paraguay e Australia si sfideranno in una gara decisiva per la qualificazione ai sedicesimi di finale. Entrambe le formazioni si trovano a quota tre punti nel girone, in seguito ai successi ottenuti contro la Turchia e le sconfitte con gli Stati Uniti.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Paraguay-Australia, l'orario
Paraguay-Australia si disputerà alle ore 04:00 di venerdì 26 giugno al Levi's Stadium di San Francisco, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il francese Turpin, i guardalinee Danos e Pages. Nation il quarto uomo. Il Var sarà Bisard, coadiuvato da Delajod ed El Fariq.
Dove vedere Paraguay-Australia in diretta tv
Paraguay-Australia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION.
Paraguay-Australia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Paraguay-Australia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.