Dove vedere Paraguay-Australia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Prosegue la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 . Nel gruppo D Paraguay e Australia si sfideranno in una gara decisiva per la qualificazione ai sedicesimi di finale . Entrambe le formazioni si trovano a quota tre punti nel girone, in seguito ai successi ottenuti contro la Turchia e le sconfitte con gli Stati Uniti.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Paraguay-Australia, l'orario

Paraguay-Australia si disputerà alle ore 04:00 di venerdì 26 giugno al Levi's Stadium di San Francisco, negli Stati Uniti. Il direttore di gara sarà il francese Turpin, i guardalinee Danos e Pages. Nation il quarto uomo. Il Var sarà Bisard, coadiuvato da Delajod ed El Fariq.

Dove vedere Paraguay-Australia in diretta tv

Paraguay-Australia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION.

Paraguay-Australia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Paraguay-Australia anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.