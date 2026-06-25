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Terrore in Venezuela: il terremoto gli distrugge casa durante Scozia-Brasile

Incredibile video amatoriale postato sui social: l’uomo sta guardano la partita, poi il momento drammatico
3 min
TagsmondialeVenezuelaTerremoto

Stava seguendo con tranquillità la sfida tra Brasile e Scozia ai Mondiali quando, nel giro di pochi istanti, la sua vita è cambiata. Un tifoso venezuelano è diventato il simbolo della tragedia che ha colpito il Paese: il violento terremoto ha devastato la sua abitazione, costringendolo ad abbandonare il televisore e a pensare soltanto alla propria sicurezza. Il video è finito sui social mostrando il vero dramma.

L’incredibile video del terremoto in Venezuela

Le immagini diffuse sui social mostrano la tv e la sala dell’abitazione: tutto intorno trema e cade in pezzi. Il calcio, che fino a pochi secondi prima era al centro dell'attenzione, è passato inevitabilmente in secondo piano di fronte alla forza della natura e alle conseguenze del sisma. Il Venezuela è stato infatti colpito dal terremoto più potente degli ultimi 126 anni. Una prima scossa di magnitudo 7.2 è stata seguita da un'altra ancora più violenta, di magnitudo 7.5, provocando il crollo di numerosi edifici e ingenti danni in diverse aree del Paese. La presidente ad interim Delcy Rodríguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Il primo bilancio ufficiale parla di oltre 160 vittime e circa 900 feriti, numeri destinati purtroppo ad aumentare con il proseguire delle operazioni di soccorso.

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