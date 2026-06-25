Mbappé talento anche nel basket: umilia Koundé nel ritiro della Francia

Kylian Mbappé è senza dubbio uno degli assoluti protagonisti di questi Mondiali. Con quattro gol segnati in appena due partite , il capitano della Francia insegue Messi e il record di miglior marcatore della storia della competizione . Uno stato di grazia, quello che sta vivendo il classe '98, tanto nel calcio quanto... nel basket! Attraverso un video diffuso dal ritiro della nazionale transalpina Mbappé ha mostrato tutta la sua qualità a canestro, "umiliando" il compagno di squadra Koundé.

Mbappé, che canestro contro Koundé

Con la qualificazione ai sedicesimi di finale già ottenuta, nel ritiro della Francia c'è tempo anche per un po' di svago. Al margine di una seduta di allenamento Tchouameni ha raccolto il pallone con le mani e ha servito un assist al suo compagno anche al Real Madrid Mbappé il quale ha protetto palla da Koundé (che gioca nel Barcellona, quindi riproponendo un duello da Clasico), quindi si è girato tirando verso un bidone. Risultato? Canestro, ovviamente. E grande celebrazione da parte di Mbappé.

La prossima partita sarà Mbappé contro Haaland

Dopo i successi contro il Senegal (3-1) e contro l'Iraq, nell'ultima gara del girone la Francia affronterà nella gara in programma domani alle 21:00 (ora italiana) la Norvegia di Haaland. Lo farà senza il proprio commissario tecnico in panchina. Deschamps, infatti, è tornato momentaneamente in patria in seguito alla morte della madre.