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Arbitri, assistenti e Var: il Mondiale 2026 parla al femminile

Arbitri, assistenti e Var: il Mondiale 2026 parla al femminile

La sfida tra Ecuador e Germania è stata affidata ad un terzetto composto da donne. Katia Garcia guiderà invece Tunisia-Olanda
2 min
TagsArbitriMondiali

Le donne sono sempre più protagoniste dell'attuale edizione dei Mondiali di Calcio. La sfida tra Germania ed Ecuador, valida per l'ultima giornata del gruppo E è stata assegnata ad un terzetto arbitrale tutto femminile. A dirigere la sfida è infatti la statunitense Tori Penso, coadiuvata da Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt come assistenti.

L'esordio in Repubblica Ceca-Sudafrica

Una scena identica a quella che telespettatori e tifosi hanno già visto lo scorso 18 giugno, quando lo stesso terzetto statunitense era stato designato a dirigere la sfida tra Repubblica Ceca e Sudafrica. In quell'occasione si aggiunse anche un'altra donna al Var: Tatiana Guzman dal Nicaragua, unica esponente femminile presente nel gruppo dei video match officials.

Tunisia-Olanda affidata a Katia Garcia 

Insieme a Tori Penso, un'altro arbitro donna sarà chiamato a dirigere una sfida dei Mondiali: si tratta di Katia Garcia Mendoza che arbitrerà il match tra Tunisia-Olanda, partita valida per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Il suo nome si aggiungerà a quello della Penso e di  Stéphanie Frappart, che esordì ai Mondiali del 2022 nel match tra la Germania e la Costarica.

 

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