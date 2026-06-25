Mistero Infantino, le tv lo riprendono in tribuna a vedere contemporaneamente Germania e Costa d'Avorio!

Apri i social e resti per un attimo spiazzato : ci sono due foto di Gianni Infantino , presidente Fifa, seduto in tribuna al Metlife Stadium di New York a vedere Germania-Ecuador e un'altra che lo immortala sugli spalti di Philadelphia ad assistere a Costa d'Avorio-Curacao . Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che le due partite si disputano in contemporanea .

La soluzione del mistero dell'ubiquità di Infantino

E allora come è possibile che il presidente Infantino possa essere contemporaneamente in due posti differenti? Ha forse un clone? Ovviamente no. La verità è più semplice di quanto si possa pensare: se tra le due città c'è una distanza percorribile in più di un'ora e mezza di auto vuol dire che le foto che girano in modo virale sui social sono dei fake alterati con l'intelligenza artificiale. Almeno una di questa. Perché Infantino era effettivamente ad assistere in tribuna a Costa d'Avorio-Curacao ed è quindi impossibile che sia riuscito a raggiungere anche il MetLife Stadium per vedere l'Ecuador battere la Germania. A meno che non abbia davvero acquisito il dono dell'ubiquità.