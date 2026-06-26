Olanda, tris alla Tunisia: Malen ancora a secco ma ai sedicesimi. Passano anche Giappone e Svezia

Non è ancora l’Olanda di Malen ma poco male: gli Orange battono senza troppe ansie la Tunisia per 3-1 e conquistano il pass (da primi in classifica del girone) per i sedicesimi contro il Marocco. È una serata di festa per Koeman nonostante la maledizione di Malen: l’attaccante della Roma - sostituito al 70’ - non riesce ancora a sbloccarsi in questo Mondiale e le prestazioni ne risentono. Molto meglio il 24enne Brobbey che continua a segnare a raffica: dopo la doppietta contro la Svezia arriva il terzo sigillo. Di van Hecke l’altro gol olandese oltre all’autorete del capitano Skhiri, propiziato da un cross molto insidioso di Dumfries. La Tunisia saluta il Mondiale con la sua terza sconfitta in altrettante partite: l’unica nota positiva è il gol di Mastouri che è servito solo a ridare (inutili) speranze alla nazionale africana. Da segnalare anche una traversa colpita da Reijnders.