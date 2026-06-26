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Olanda, tris alla Tunisia: Malen ancora a secco ma ai sedicesimi. Passano anche Giappone e Svezia© APS

Olanda, tris alla Tunisia: Malen ancora a secco ma ai sedicesimi. Passano anche Giappone e Svezia

L'attaccante della Roma non riesce a sbloccarsi: ci pensa ancora Brobbey a far sorridere Koeman. Isak e Gyokeres si qualificano da terzi, il Giappone esulta ma ora troverà il Brasile di Ancelotti
2 min
TagsMondialiOlandaGiappone

Non è ancora l’Olanda di Malen ma poco male: gli Orange battono senza troppe ansie la Tunisia per 3-1 e conquistano il pass (da primi in classifica del girone) per i sedicesimi contro il Marocco. È una serata di festa per Koeman nonostante la maledizione di Malen: l’attaccante della Roma - sostituito al 70’ - non riesce ancora a sbloccarsi in questo Mondiale e le prestazioni ne risentono. Molto meglio il 24enne Brobbey che continua a segnare a raffica: dopo la doppietta contro la Svezia arriva il terzo sigillo. Di van Hecke l’altro gol olandese oltre all’autorete del capitano Skhiri, propiziato da un cross molto insidioso di Dumfries. La Tunisia saluta il Mondiale con la sua terza sconfitta in altrettante partite: l’unica nota positiva è il gol di Mastouri che è servito solo a ridare (inutili) speranze alla nazionale africana. Da segnalare anche una traversa colpita da Reijnders.

Giappone e Svezia, un pareggio che fa felici tutti

L’altra partita del girone ha visto il Giappone pareggiare per 1-1 contro la Svezia, un pari che permette alla Nazionale di Moriyasu di piazzarsi al secondo posto del girone e di volare ai sedicesimi dove incontrerà il Brasile di Ancelotti. Ad Arlington la partita stenta a decollare nel primo tempo mentre migliora decisamente nella ripresa grazie al bellissimo gol del vantaggio giapponese firmato da Maeda al 56’ ma confezionato da una grande azione corale della squadra. Il vantaggio dura poco perché sei minuti dopo arriva il pareggio firmato da Elanga. Alla fine l’1-1 condanna la Svezia al terzo posto che però basta ad Isak e Gyokeres per qualificarsi ai sedicesimi.

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