Haaland sfida Mbappé: Norvegia-Francia da brividi nella notte dei mostri del Mondiale

È la sfida che il calcio aspettava da anni. Non soltanto Norvegia-Francia, non soltanto una partita che vale il primo posto nel girone e un pezzo importante di tabellone mondiale. È soprattutto Erling Haaland contro Kylian Mbappé , il confronto tra i due uomini che avrebbero dovuto raccogliere l'eredità del dualismo Messi-Ronaldo e che, per una serie di circostanze, non sono ancora riusciti a vincere un Pallone d’Oro. Mbappé ha seguito la strada che tutti si aspettavano, approdando al Real Madrid dopo gli anni da stella assoluta al Psg. Haaland invece ha scelto Manchester a vita , il City, la Premier e una dimensione diversa. Così il duello generazionale che sembrava scritto è rimasto solo a distanza. E allora il Mondiale diventa il palcoscenico ideale per recuperare il tempo perduto.

Mbappé e Haaland, due attaccanti diversi

A Foxborough, dove la Francia sarà guidata da Guy Stéphan, nell’attesa che Deschamps torni dopo aver assistito ai funerali della madre, si affrontano due attaccanti che hanno numeri impressionanti, ma caratteristiche e percorsi molto diversi. Per Mbappé questo è già il terzo Mondiale a soli 27 anni. Ha vinto nel 2018, ha perso la finale del 2022 e con l'edizione americana è già arrivato a quota 16 gol nella competizione, secondo soltanto a Lionel Messi tra i marcatori ancora in attività. Haaland, invece, vive il suo primo Mondiale come un bambino al luna park. La Norvegia mancava da un grande torneo da troppo tempo e lui ne è il simbolo assoluto, come dimostrato nelle prime due partite: 4 gol per Erling, proprio come i 4 di Kylian. Due mostri di efficacia. I numeri globali, del resto, raccontano ancora meglio la dimensione del confronto. Mbappé ha segnato 60 reti in 100 partite con la Francia. Haaland ne ha realizzate 59 in appena 52 presenze con la Norvegia. Il francese è stato capocannoniere nei principali campionati europei per otto stagioni consecutive tra Ligue 1 e Liga. Il norvegese ha dominato la Premier League per tre volte nelle ultime quattro stagioni. Entrambi sono stati due volte re dei bomber in Champions, ma Haaland può vantare un trofeo che ancora manca a Mbappé: la coppa conquistata col Manchester City nel 2023.

Una corsa ad ostacoli

Anche il tabellone aggiunge peso alla sfida. Chi chiuderà al primo posto avrà teoricamente un percorso più morbido, con Australia o Paraguay ai sedicesimi, la Germania possibile ostacolo agli ottavi ed una tra Spagna e Portogallo ai quarti. Ora è avanti la Francia, che sarà prima anche in caso di pareggio con la Norvegia grazie alla differenza reti. La seconda classificata rischia invece di finire subito nella metà più dura del torneo, quella che porta verso il Brasile, l'Argentina e l’Inghilterra. Finora Erling e Kylian si sono affrontati soltanto quattro volte a livello di club, con Mbappé avanti tre vittorie a una. Oggi, però, conta poco. Perché per la prima volta si guarderanno negli occhi con le rispettive nazionali e magari si scambieranno pure la maglia. Due fenomeni, due epoche che si rincorrono e una rivalità che il calcio aspetta ancora di vivere fino in fondo. Stasera, almeno per novanta minuti, avrà finalmente la sua copertina.