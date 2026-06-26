Dove vedere Norvegia-Francia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Norvegia e Francia sono arrivate all'ultima giornata del girone I con 6 punti a testa: entrambe hanno infatti battuto Senegal e Iraq nelle prime due uscite. Ora le due nazionali si giocheranno il primo posto del raggruppamento. I transalpini, però, non avranno in panchina Deschamps, che ha lasciato il ritiro dopo la perdita della madre. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO