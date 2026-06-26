Dove vedere Norvegia-Francia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Norvegia e Francia sono arrivate all'ultima giornata del girone I con 6 punti a testa: entrambe hanno infatti battuto Senegal e Iraq nelle prime due uscite. Ora le due nazionali si giocheranno il primo posto del raggruppamento. I transalpini, però, non avranno in panchina Deschamps, che ha lasciato il ritiro dopo la perdita della madre. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Norvegia-Francia, l'orario
Norvegia-Francia è in programma oggi, venerdì 26 giugno, alle ore 21 italiane, al Gillette Stadium di Boston, negli Stati Uniti.
Dove vedere Norvegia-Francia in diretta tv
La partita del Mondiale sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Norvegia-Francia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, (previo abbonamento nel caso di DAZN). Potrete seguire il match in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Norvegia e Francia
NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa. A disposizione: Tangvik, Selvik, Falchener, Langas, Ryerson, Ostigard, Bjorken, Berg, Thorstved, Thorsby, Aasgaard, Hauge, Schjelderup, Bobb, Strand Larsen. Ct: Solbakken
Indisponibili: - Squalificati: - Diffidati: -
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Konate, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue, Mbappe. A disposizione: Risser, Samba, Lacroix, Saliba, L. Hernandez, Digne, Gusto, M. Koné, Zaire-Emery, Cherki, Akliouche, Barcola, Thuram, Mateta. Ct: Deschamps (in panchina Stéphan)
Indisponibili:- Squalificati: - Diffidati: -
Norvegia e Francia sono arrivate all'ultima giornata del girone I con 6 punti a testa: entrambe hanno infatti battuto Senegal e Iraq nelle prime due uscite. Ora le due nazionali si giocheranno il primo posto del raggruppamento. I transalpini, però, non avranno in panchina Deschamps, che ha lasciato il ritiro dopo la perdita della madre. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Norvegia-Francia, l'orario
Norvegia-Francia è in programma oggi, venerdì 26 giugno, alle ore 21 italiane, al Gillette Stadium di Boston, negli Stati Uniti.