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Dove vedere Senegal-Iraq, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida, valida per l'ultima giornata del gruppo I: le probabili formazioni di Thiaw e Arnold
TagsMondiali 2026SenegalIraq

Senegal e Iraq arrivano all'ultima giornata del girone I con ancora 0 punti ciascuna. Entrambe hanno infatti perso con Francia e Senegal nelle prime due uscite e per sperare nella qualificazione ai sedicesimi tra le migliori terze dovranno vincere e attendere i risultati degli altri campi per fare tutti i calcoli del caso. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Senegal-Iraq, l'orario

Senegal-Iraq è in programma oggi, venerdì 26 giugno, alle ore 21 italiane, al BMO Field di Toronto, in Canada.

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Dove vedere Senegal-Iraq in diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Senegal-Iraq, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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Le probabili formazioni di Senegal e Iraq

SENEGAL (4-3-3): Y. Diouf; Diatta, Koulibaly, Niakhate, E. Diouf; Ciss, Gueye, Diarra; Sarr, Mané, Jackson. A disposizione: Diaw, M. Sarr, Seck, I. Gueye, Diao, Camara, Dieng, C. Ndiaye, I. Ndiaye, Jakobs, P. Sarr, Mbaye, B. Ndiaye, A. Mendy. Ct: Thiaw

Indisponibili: E. Mendy.
Squalificati: -
Diffidati: -

IRAQ (4-4-2): Hassan; Ali, Tahseen, Hashim, Doski; Bayesh, Ismael, Al Ammari, Jasim; Hussein, Al Hamadi. A disposizione: Talib, Basil, Ghareeb, Younus, Amyn, Ali, Qasim, Yousif, Iqbal, Yahya, Al Ammari, Jasim, Yakob, Farji, Saadoon, Putros, Sher. Ct: Arnold

Indisponibili: -
Squalificati: -
Diffidati: Tahseen, Alammari

 

 

 

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Senegal e Iraq arrivano all'ultima giornata del girone I con ancora 0 punti ciascuna. Entrambe hanno infatti perso con Francia e Senegal nelle prime due uscite e per sperare nella qualificazione ai sedicesimi tra le migliori terze dovranno vincere e attendere i risultati degli altri campi per fare tutti i calcoli del caso. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

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