Dove vedere Senegal-Iraq, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Senegal e Iraq arrivano all'ultima giornata del girone I con ancora 0 punti ciascuna. Entrambe hanno infatti perso con Francia e Senegal nelle prime due uscite e per sperare nella qualificazione ai sedicesimi tra le migliori terze dovranno vincere e attendere i risultati degli altri campi per fare tutti i calcoli del caso. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Senegal-Iraq, l'orario
Senegal-Iraq è in programma oggi, venerdì 26 giugno, alle ore 21 italiane, al BMO Field di Toronto, in Canada.
Dove vedere Senegal-Iraq in diretta tv
La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Senegal-Iraq, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Senegal e Iraq
SENEGAL (4-3-3): Y. Diouf; Diatta, Koulibaly, Niakhate, E. Diouf; Ciss, Gueye, Diarra; Sarr, Mané, Jackson. A disposizione: Diaw, M. Sarr, Seck, I. Gueye, Diao, Camara, Dieng, C. Ndiaye, I. Ndiaye, Jakobs, P. Sarr, Mbaye, B. Ndiaye, A. Mendy. Ct: Thiaw
Indisponibili: E. Mendy.
Squalificati: -
Diffidati: -
IRAQ (4-4-2): Hassan; Ali, Tahseen, Hashim, Doski; Bayesh, Ismael, Al Ammari, Jasim; Hussein, Al Hamadi. A disposizione: Talib, Basil, Ghareeb, Younus, Amyn, Ali, Qasim, Yousif, Iqbal, Yahya, Al Ammari, Jasim, Yakob, Farji, Saadoon, Putros, Sher. Ct: Arnold
Indisponibili: -
Squalificati: -
Diffidati: Tahseen, Alammari
Senegal e Iraq arrivano all'ultima giornata del girone I con ancora 0 punti ciascuna. Entrambe hanno infatti perso con Francia e Senegal nelle prime due uscite e per sperare nella qualificazione ai sedicesimi tra le migliori terze dovranno vincere e attendere i risultati degli altri campi per fare tutti i calcoli del caso. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Senegal-Iraq, l'orario
Senegal-Iraq è in programma oggi, venerdì 26 giugno, alle ore 21 italiane, al BMO Field di Toronto, in Canada.