Dove vedere Senegal-Iraq, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Senegal e Iraq arrivano all'ultima giornata del girone I con ancora 0 punti ciascuna. Entrambe hanno infatti perso con Francia e Senegal nelle prime due uscite e per sperare nella qualificazione ai sedicesimi tra le migliori terze dovranno vincere e attendere i risultati degli altri campi per fare tutti i calcoli del caso. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO