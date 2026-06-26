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Dove vedere Uruguay-Spagna, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida, valida per l'ultima giornata del gruppo H: le probabili formazioni di Bielsa e de la Fuente
TagsMondiali 2026UruguaySpagna

Uruguay e Spagna si giocano il primo posto del girone H nell'ultima giornata del raggruppamento. Gli uomini di Bielsa hanno raccolto due punti nelle prime due giornate contro Arabia Saudita e Capo Verde mentre le Furie Rosse di de la Fuente ne hanno totalizzati quattro. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Uruguay-Spagna, l'orario

Uruguay-Spagna è in programma sabato 27 giugno, alle ore 02:00 italiane, allo stadio Akron di Guadalajara, in Messico.

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Dove vedere Uruguay-Spagna in diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Uruguay-Spagna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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Le probabili formazioni di Uruguay e Spagna

URUGUAY (4-3-3): Muslera; Varela, Caceres, Olivera, Vina; Bentancur, Ugarte, Valverde; Canobbio, Nunez, Araujo. A disposizione: Rochet, Mele, Sanabria, Bueno, Piquerez, Gimenez, Emiliano Martinez, De la Cruz, Zalazar, Brian Rodriguez, Pellistri, Viñas, Rodrigo Aguirre. Ct: Bielsa

Indisponibili: Ronald Araujo e Arrascaeta
Squalificati: -
Diffidati: -  

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal. A disposizione: Raya, Joan Garcia, Pubill, Eric Garcia, Grimaldo, Marcos Llorente, Zubimendi, Fabian Ruiz, Merino, Gavi, Yeremy Pino, Ferran Torres, Nico Williams, Victor Muñoz, Borja Iglesias. Ct: de La Fuente

Indisponibili: -
Squalificati: -
Diffidati: -

 

 

 

 

 

 

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