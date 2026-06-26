Dove vedere Uruguay-Spagna, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Uruguay e Spagna si giocano il primo posto del girone H nell'ultima giornata del raggruppamento. Gli uomini di Bielsa hanno raccolto due punti nelle prime due giornate contro Arabia Saudita e Capo Verde mentre le Furie Rosse di de la Fuente ne hanno totalizzati quattro. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Uruguay-Spagna, l'orario
Uruguay-Spagna è in programma sabato 27 giugno, alle ore 02:00 italiane, allo stadio Akron di Guadalajara, in Messico.
Dove vedere Uruguay-Spagna in diretta tv
La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Uruguay-Spagna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Uruguay e Spagna
URUGUAY (4-3-3): Muslera; Varela, Caceres, Olivera, Vina; Bentancur, Ugarte, Valverde; Canobbio, Nunez, Araujo. A disposizione: Rochet, Mele, Sanabria, Bueno, Piquerez, Gimenez, Emiliano Martinez, De la Cruz, Zalazar, Brian Rodriguez, Pellistri, Viñas, Rodrigo Aguirre. Ct: Bielsa
Indisponibili: Ronald Araujo e Arrascaeta
Squalificati: -
Diffidati: -
SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal. A disposizione: Raya, Joan Garcia, Pubill, Eric Garcia, Grimaldo, Marcos Llorente, Zubimendi, Fabian Ruiz, Merino, Gavi, Yeremy Pino, Ferran Torres, Nico Williams, Victor Muñoz, Borja Iglesias. Ct: de La Fuente
Indisponibili: -
Squalificati: -
Diffidati: -
Uruguay e Spagna si giocano il primo posto del girone H nell'ultima giornata del raggruppamento. Gli uomini di Bielsa hanno raccolto due punti nelle prime due giornate contro Arabia Saudita e Capo Verde mentre le Furie Rosse di de la Fuente ne hanno totalizzati quattro. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Uruguay-Spagna, l'orario
Uruguay-Spagna è in programma sabato 27 giugno, alle ore 02:00 italiane, allo stadio Akron di Guadalajara, in Messico.