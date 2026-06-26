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Dove vedere Capo Verde-Arabia Saudita, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida, valida per l'ultima giornata del gruppo H: le probabili formazioni di Bubista e Donis
TagsMondiali 2026Capo VerdeArabia Saudita

Capo Verde e Arabia Saudita sognano ancora un posto ai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo, ma se alla nazionale africana potrebbe bastare anche un pareggio, per 'i figli del deserto' serve assolutamente una vittoria. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Capo Verde-Arabia Saudita, l'orario

Capo Verde-Arabia Saudita è in programma sabato 27 giugno, alle ore 02:00 italiane, allo stadio NRG di Houston, negli Stati Uniti.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Dove vedere Capo Verde-Arabia Saudita in diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Capo Verde-Arabia Saudita, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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Le probabili formazioni di Capo Verde e Arabia Saudita

CAPO VERDE (4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Borges, Lopes, Joao Paulo; Pina, Duarte; Mendes, da Costa, Cabral; Livramento. A disposizione: Marcio Rosa, Dos Santos, Stopira, W.Semedo, Benchimol, Rodrigues, Logan Costa, D.Duarte, Y.Semedo, Arcanjo, K.Pina, Pires, Varela. Ct: Brito

Indisponibili: -
Squalificati: Lopes Cabral
Diffidati: Diney

ARABIA SAUDITA (4-4-2): Al-Owais; Abdulhamid, Al Amri, Al Tombaktu, Al Harbi; Al Shamat, Kanno, Al Khaibari, Al Dawsari; Al Brikan, Al Juwayr. A disposizione: Al-Aqidi, Al-Kassar, Majrashi, Ali Lajami, N. Al-Dawsari, Yahya, Al-Shehri, Kadish, Al-Johani, Al-Hajji, Al-Hamddan, Mandash, Al-Harbi, Thikri, Abu Al-Shamat, Bu Washl, Al-Ghannam. Ct: Donis

Indisponibili: -
Squalificati: -
Diffidati: Alamri, Aldawsari, Kanno

 

 

 

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Capo Verde e Arabia Saudita sognano ancora un posto ai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo, ma se alla nazionale africana potrebbe bastare anche un pareggio, per 'i figli del deserto' serve assolutamente una vittoria. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Capo Verde-Arabia Saudita, l'orario

Capo Verde-Arabia Saudita è in programma sabato 27 giugno, alle ore 02:00 italiane, allo stadio NRG di Houston, negli Stati Uniti.

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