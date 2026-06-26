Dove vedere Nuova Zelanda-Belgio, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Nuova Zelanda e Belgio si giocano la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta nell'ultima giornata del gruppo G. Entrambe, infatti, possono ancora accedere ai sedicesimi di finale, ma tutto dipenderà dal risultato di questa partita: la squadra di Rudi Garcia ha ottenuto fin qui due punti, mentre la Nuova Zelanda è ferma a uno. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Nuova Zelanda-Belgio, l'orario
Nuova Zelanda-Belgio è in programma sabato 27 giugno, alle ore 05:00 italiane, allo stadio BC Place di Vancouver, in Canada.
Dove vedere Nuova Zelanda-Belgio in diretta tv
La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Nuova Zelanda-Belgio, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Nuova Zelanda e Belgio
NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; McCowatt, Singh, Just; Wood. A disposizione: Paulsen, Woud, Bindon, Pijnaker, Smith, Old, De Vries, Elliot, Thomas, Rufer, Bayliss, Randall, Rogerson, Waine, Barbarouses. Ct: Bazeley
Indisponibili: -
Squalificati: -
Diffidati: Singh, McCowatt
BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. A disposizione: Lammers, Penders, Debast, De Winter, Seys, Meunier, Raskin, Witsel, Saelemaekers, Moreira, De Ketelaere, Vanaken, Lukebakio, Fernandez-Pardo. Ct: Rudi Garcia
Indisponibili: -
Squalificati: Ngoy
Diffidati: Castagne, De Cuyper, Lukaku
Nuova Zelanda e Belgio si giocano la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta nell'ultima giornata del gruppo G. Entrambe, infatti, possono ancora accedere ai sedicesimi di finale, ma tutto dipenderà dal risultato di questa partita: la squadra di Rudi Garcia ha ottenuto fin qui due punti, mentre la Nuova Zelanda è ferma a uno. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Nuova Zelanda-Belgio, l'orario
Nuova Zelanda-Belgio è in programma sabato 27 giugno, alle ore 05:00 italiane, allo stadio BC Place di Vancouver, in Canada.