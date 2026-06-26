Dove vedere Egitto-Iran, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Egitto e Iran si giocano la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta nell'ultima giornata del gruppo G. Entrambe, infatti, possono ancora accedere ai sedicesimi di finale, ma tutto dipenderà dal risultato di questa partita: Salah e compagni hanno ottenuto fin qui quattro punti, mentre l'Iran è ferma a due. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Egitto-Iran, l'orario
Egitto-Iran è in programma sabato 27 giugno, alle ore 05:00 italiane, allo stadio Lumen Field di Seattle, negli Stati Uniti.
Dove vedere Egitto-Iran in diretta tv
La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Egitto-Iran, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Egitto e Iran
EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Attia, Lasheen; Zico, Salah, Ashour; Marmoush. A disposizione: El Shenawy, Soliman, M. Alaa, Abdelmaguid, Rabia, Abdelmonem, Trezeguet, Abdelkarim, Ha. Hassan, Hafez, Lashin, Donga, Adel, Saber, T. Alaa, Zizo. Ct: Ho. Hassan
Indisponibili: -
Squalificati: -
Diffidati: Attia, Fatouh
IRAN (4-4-2): Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi; Mohebbi, Jahanbakhsh, Ezatolahi, Yousefi; Moghanloo, Taremi. A disposizione: Hosseini, Niazmand, Dargahi, Hardani, Hajisafi, Alipour, Kanani, Torabi, Iri, Razaghinia, Ghorbani, Ghoddos, Ghayedi, Hosseinzadeh. Ct: Ghalenoei
Indisponibili: Cheshmi
Squalificati: -
Diffidati: Ezatolahi, Hajsafi
Egitto e Iran si giocano la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta nell'ultima giornata del gruppo G. Entrambe, infatti, possono ancora accedere ai sedicesimi di finale, ma tutto dipenderà dal risultato di questa partita: Salah e compagni hanno ottenuto fin qui quattro punti, mentre l'Iran è ferma a due. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Egitto-Iran, l'orario
Egitto-Iran è in programma sabato 27 giugno, alle ore 05:00 italiane, allo stadio Lumen Field di Seattle, negli Stati Uniti.