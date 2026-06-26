Dove vedere Egitto-Iran, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Egitto e Iran si giocano la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta nell'ultima giornata del gruppo G. Entrambe, infatti, possono ancora accedere ai sedicesimi di finale, ma tutto dipenderà dal risultato di questa partita: Salah e compagni hanno ottenuto fin qui quattro punti, mentre l'Iran è ferma a due. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO