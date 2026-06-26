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Dove vedere Egitto-Iran, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida, valida per l'ultima giornata del gruppo G: le probabili formazioni di Hassan e Ghalenoei
TagsMondiali 2026EgittoIran

Egitto e Iran si giocano la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta nell'ultima giornata del gruppo G. Entrambe, infatti, possono ancora accedere ai sedicesimi di finale, ma tutto dipenderà dal risultato di questa partita: Salah e compagni hanno ottenuto fin qui quattro punti, mentre l'Iran è ferma a due. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Egitto-Iran, l'orario

Egitto-Iran è in programma sabato 27 giugno, alle ore 05:00 italiane, allo stadio Lumen Field di Seattle, negli Stati Uniti.

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Dove vedere Egitto-Iran in diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Egitto-Iran, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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Le probabili formazioni di Egitto e Iran

EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Attia, Lasheen; Zico, Salah, Ashour; Marmoush. A disposizione: El Shenawy, Soliman, M. Alaa, Abdelmaguid, Rabia, Abdelmonem, Trezeguet, Abdelkarim, Ha. Hassan, Hafez, Lashin, Donga, Adel, Saber, T. Alaa, Zizo. Ct: Ho. Hassan

Indisponibili: -
Squalificati: -
Diffidati: Attia, Fatouh

IRAN (4-4-2): Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi; Mohebbi, Jahanbakhsh, Ezatolahi, Yousefi; Moghanloo, Taremi. A disposizione: Hosseini, Niazmand, Dargahi, Hardani, Hajisafi, Alipour, Kanani, Torabi, Iri, Razaghinia, Ghorbani, Ghoddos, Ghayedi, Hosseinzadeh. Ct: Ghalenoei

Indisponibili: Cheshmi
Squalificati: -
Diffidati: Ezatolahi, Hajsafi

 

 

 

 

 

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Egitto e Iran si giocano la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta nell'ultima giornata del gruppo G. Entrambe, infatti, possono ancora accedere ai sedicesimi di finale, ma tutto dipenderà dal risultato di questa partita: Salah e compagni hanno ottenuto fin qui quattro punti, mentre l'Iran è ferma a due. - MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Egitto-Iran, l'orario

Egitto-Iran è in programma sabato 27 giugno, alle ore 05:00 italiane, allo stadio Lumen Field di Seattle, negli Stati Uniti.

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