Mondiali, l'inchiesta shock: "Il Qatar ha pagato migliaia di tifosi per riempire gli spalti"

Il Qatar avrebbe pagato migliaia di persone per sostenere la propria nazionale durante i Mondiali 2026 . È quanto emerge da un'inchiesta pubblicata dal quotidiano britannico The Telegraph , secondo cui l'emirato avrebbe organizzato una vera e propria campagna per garantire una presenza consistente di tifosi sugli spalti. Secondo il giornale inglese, circa 2.000 persone avrebbero ricevuto pacchetti completamente gratuiti in occasione della sfida della fase a gironi contro la Bosnia , vinta dagli europei per 3-1 e costata al Qatar l'eliminazione dalla competizione. I pacchetti comprendevano pernottamenti in hotel, biglietti per le partite e, quando necessario, anche voli aerei, per un valore complessivo di diverse migliaia di euro a persona.

L’incredibile notizia rilanciata dal Telegraph

Oltre al viaggio, i partecipanti avrebbero ricevuto anche un kit da tifoso contenente la maglia della nazionale qatariota, una sciarpa, una bandiera e un paio di occhiali da sole. Sempre secondo l'inchiesta, alcuni dei sostenitori coinvolti non avrebbero mai assistito in precedenza a una partita di calcio allo stadio. L'operazione sarebbe iniziata già nelle prime gare del torneo, quando circa 1.000 persone sarebbero state mobilitate, sempre con tutte le spese pagate, per sostenere la selezione qatariota. In vista della decisiva sfida contro la Bosnia, il numero dei tifosi sarebbe raddoppiato, arrivando a circa 2.000 unità, con il coinvolgimento anche di sostenitori provenienti dagli Stati Uniti e dal Messico. In un primo momento la Federazione del Qatar avrebbe pensato di invitare i tifosi più fedeli e gli studenti qatarioti residenti negli Stati Uniti e in Messico. Successivamente, però, il progetto sarebbe stato ampliato fino a coinvolgere un numero molto più elevato di persone. Una massiccia mobilitazione, finanziata a suon di dollari, che però non è bastata a cambiare il destino della nazionale. Il Qatar ha infatti chiuso la propria avventura mondiale con l'eliminazione nella fase a gironi, salutando il torneo nonostante il sostegno di migliaia di tifosi arrivati grazie ai presunti incentivi dell'emirato.