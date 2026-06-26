Atmosfera tesa in casa Uruguay: i senatori contestano Bielsa

È 'caliente' l'immedita vigilia di Uruguay-Spagna , terzo match del Gruppo H e che varrà la qualificazione ai sedicesimi di finale del Mondiale 2026 . In casa della 'Celeste', infatti, se non è ammutinamento poco ci manca, mentre 'el loco' Marcelo Bielsa tirda dritto per la sua strada.

Intensità degli allenamenti e scelte tattiche nel mirino

Dopo due deludenti pareggi con Arabia Saudita e Capo Verde, l'Uruguay non può certo sperare di arraffare la qualificazione con tre punti in tre partite, per questo la sfida con la Spagna è una di quelle che non pongono alternative e che invitano i calciatori a lasciare tutto sul terreno di gioco. Partita da 'garra charrua' ma alla quale i sudamericani si avvicinano tra mille dubbi e con un clima tutt'altro che propiziatorio. Secondo quanto rivelato nella rubrica 'Las voces del Fùtbol' di El Espectador Deportes, una buona parte della rosa ce l'avrebbe con Bielsa sia per l'intensità richiesta negli allenamenti, dopo una lunga e usurante stagione già vissuta dalla maggior parte dei giocatori, sia per le scelte tattiche del 'Loco' in vista della sfida senza domani con la Spagna.

Si tratta di voci non confermate nel dettagli, ma che descrivono alla perfezione una situazione non proprio idilliaca: sarebbero stati i senatori Valverde, Ugarte, il portiere Rochet e Bentancur a prendere l'iniziativa. Staremo a vedere come tutto questo caos si tradurrà in campo.