Francia, poker alla Norvegia e primo posto: Haaland resta a guardare, la scelta soprendente di Solbakken

Non c'è stato il faccia a faccia che tutti aspettavano con ansia tra le stelle Mbappé e Haaland , in quella che doveva essere la sfida più bella della fase a gironi. Francia-Norvegia, finita 4-1 , ha assunto all'improvviso un altro sapore all'annuncio delle formazioni ufficiali. Nei prossimi giorni si discuterà a lungo dell’incredibile scelta del ct della Norvegia Solbakken di lasciare Haaland in panchina e cambiare altri nove giocatori su undici. È molto di più di un turn over. Di fatto ha rinunciato a giocarsi il primato nel girone, preferendo preservare la condizione dei suoi giocatori migliori per i sedicesimi di finale, già conquistati. Allo stesso tempo, forse ha voluto premiare tutti per il cammino fatto fino a qui.

La Francia può affrontare la Svezia. Norvegia-Costa d'Avorio

Con questa vittoria la Francia chiude il girone I in testa a punteggio pieno e nei sedicesimi potrebbe sfidare la Svezia. La Norvegia chiude comunque al secondo posto e affronterà la Costa d'Avorio: se dovesse andare agli ottavi affronterebbe la vincente tra Giappone e Brasile. In tribuna i tifosi nonostante la sconfitta hanno fatto partire l'ormai celebre "Viking Row" con la squadra sotto a ringraziare, e Haaland in prima fila. La scelta di rinunciare di fatto a giocarsi il primo posto, resta però molto discutibile.

La tripletta di Dembélé

La Francia ha scelto un approccio completamente diverso rispetto alla Norvegia. Oggi aveva Guy Stéphan in panchina, in attesa del rientro del ct Deschamps dopo i funerali della madre. Le bastava un pareggio per il primato nel girone, ma se l'è giocata con le sue carte migliori senza fare calcoli. Mbappé era in campo e si è visto: con un bolide ha centrato la traversa dopo soli 21 secondi di gioco. È rimasto sul terreno di gioco per 86' senza trovare il gol, ma fornendo due assist bellissimi e preziosi a Dembélé, che ha messo la firma sul match con una tripletta in 32', dopo aver realizzato il suo primo gol al Mondiale contro l'Iraq. Il Pallone d'Oro, già campione al Mondiale con la Francia nel 2018, non ha ancora finito di scrivere la storia di una stagione da sogno. Il romanista Koné ha giocato la sua seconda partita da titolare in questo Mondiale e ha sfiorato il gol dopo quattro minuti.

Maignan para un rigore nella ripresa

In avvio di ripresa la Francia è scesa in campo troppo rilassata e ha concesso subito un rigore alla Norvegia per un fallo di Theo Hernandez. In porta però c’era il pararigori Maignan, che ha neutralizzato il penalty calciato non benissimo da Strand Larsen e ha riparato così all’errore del suo ex compagno nel Milan. Il portiere rossonero poi ha dovuto compiere almeno altre due grandi parate per impedire alla squadra di Solbakken di rientrare nel match. La Francia, con il motore al minimo nel secondo tempo, ha trovato il poker con il colpo di testa di Doué al 94'.

Senegal, 5-0 all'Iraq e terzo posto

Il Senegal si prende il terzo posto nel girone e grazie al 5-0 sull'Iraq è vede la qualificazione ai sedicesimi. Entrambe le squadre avevano solo una possibilità per sperare di continuare l'avventura ai Mondiali: vincere con tanti gol di scarto. Lo ha fatto il Senegal, in una sfida che si è messa subito in discesa per il gol di Diarra al 4’ e poi l’espulsione con il Var al 13’ di Sulaka, che stende Mané lanciato a rete. La rete di Sarr, la doppietta di Gueye e il gol di Ndiaye nella ripresa, fissano il risultato sul 5-0.