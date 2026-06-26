Il no con la testa all'ingresso di Neymar: Davide Ancelotti chiarisce il gesto che ha scatenato le polemiche in Brasile

Il presunto no con la testa all'ingresso di Neymar in campo ha scatenato un mare di polemiche sui social. Davide Ancelotti è intervenuto sui social per chiarire il gesto che ha generato le critiche dei tifosi quando l'attaccante è entrato nel secondo tempo della partita tra Brasile e Scozia ai Mondiali. Le immagini mostravano il figlio e vice di Carlo Ancelotti in panchina scuotere il capo mentre il numero 10 riceveva indicazioni a bordo campo: un gesto che diversi media hanno interpretato di dissenso rispetto alla sostituzione.

Il messaggio sui social di Davide Ancelotti

Il vice allenatore della Seleçao ha però smentito questa ricostruzione dei fatti, spiegando che si trattava di una conversazione separata e del tutto estranea al cambio. "In alcune occasioni è necessario chiarire polemiche artificiose: il gesto è stato frainteso, stavo parlando con Paul Clement (collaboratore tecnico di Carlo Ancelotti, ndr)", ha sottolineato Ancelotti jr, ribadendo il rispetto per il gruppo e per i giocatori e sottolineando la volontà di mantenere unità e concentrazione all'interno della squadra in vista del prosieguo del Mondiale.

La risposta della moglie agli insulti

Agli insulti e alle critiche aveva già risposto la moglie di Davide Ancelotti, Ana Galocha: "State interpretando un'immagine in modo completamente sbagliato, senza alcun legame con la realtà. Noi siamo i primi a volere che il Brasile vinca", ha scritto sui social.