Spagna e Capo Verde ai sedicesimi, l'Uruguay torna a casa. Fuori anche l'Arabia Saudita

Una clamorosa papera di Muslera regala alla Spagna il primato nel girone H: decide il gol di Baena al 42'. Un tiro debole e centrale che sfugge dalle mani dell'ex portiere della Lazio, già protagonista in negativo nel 2-2 contro Capo Verde . Bielsa disperato lo toglie all'intervallo, ma il danno ormai è fatto. Anche perché l'Uruguay, frastornato dalla bufera dei senatori contro il ct che ha agitato la vigilia, non riesce a reagire. Come se non bastasse, Valverde, sostituito al 56' da Vinas, esplode di rabbia in panchina e scoppia in lacrime. Probabilmente vola qualche parola grossa anche nei confronti di Bielsa. Finale incandescente con qualche accenno di rissa. Canobbio si prende il rosso al 90' per un fallo brutto su Cubarsì e mette anche le mani addosso all'arbitro. I compagni faticano a portarlo fuori dal campo.

Capo Verde ai sedicesimi: sfiderà l'Argentina

L'Uruguay saluta così nel peggiore dei modi, e Bielsa è già nell'occhio del ciclone: ha chiuso il girone al terzo posto, ma con soli due punti non rientrerà tra le migliori. Ringrazia Capo Verde, che centra una storica qualificazione come seconda con tre pareggi e tre punti. Adesso ai sedicesimi affronterà l'Argentina di Messi, mentre la Spagna se la vedrà con una tra Austria e Algeria. Fin qui non hanno brillato le Furie Rosse: contro l'Uruguay Yamal è rimasto a secco, ma il bello deve ancora venire.