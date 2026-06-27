Dove vedere Croazia-Ghana, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
In occasione della terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026, la Croazia di Dalic sfida l'ambizioso Ghana di Queiroz. All'orizzonte ci sono i sedicesimi di finale della competizione, ecco perché Modric e compagni sono chiamati a fare risultato per essere certi del passaggio del turno e, magari, assicurarsi un accoppiamento più abbordabile nel primo step della fase ad eliminazione diretta. Classifica cortissima, con Inghilterra e Ghana a quota 4 e Croazia con 3 punti all'attivo.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Croazia-Ghana, l'orario
Croazia-Ghana andrà in scena oggi, sabato 27 giugno, alle ore 23 italiane nella splendida cornice del "Philadelphia Stadium". Riflettori puntati su Luka Modric, all'ultimo ballo della carriera con la sua nazionale. Di fronte, una squadra che ha già dimostrato di poter impensierire tanti avversari in questi Mondiali.
Dove vedere Croazia-Ghana in diretta tv
La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box
Croazia-Ghana, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Dalic e Queiroz
CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic, Modric; M. Pasalic, Baturina, Perisic; Budimir. A disposizione: Kotarski, Pandur, Vuskovic, Erlic, Caleta-Car, Moro, Jakic, P. Sucic, L. Sucic, Mario Pasalic, Vlasic, Fruk, Kramaric, Matanovic, Musa. Ct: Dalic.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: P. Sucic.
GHANA (4-1-4-1): Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Partey; Inaki Williams, Yirenkyi, Sibo, Semenyo; J. Ayew. A disposizione: Ati Zigi, Anang, Oppong, Seidu, Mumin, Luckassen, Baba, Owusu, Boakye, Sulemana, Bonsu Baah, Fatawu, Nuamah, Thomas-Asante, Adu. Ct: Queiroz.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: Yirenkyi, Williams.
In occasione della terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026, la Croazia di Dalic sfida l'ambizioso Ghana di Queiroz. All'orizzonte ci sono i sedicesimi di finale della competizione, ecco perché Modric e compagni sono chiamati a fare risultato per essere certi del passaggio del turno e, magari, assicurarsi un accoppiamento più abbordabile nel primo step della fase ad eliminazione diretta. Classifica cortissima, con Inghilterra e Ghana a quota 4 e Croazia con 3 punti all'attivo.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Croazia-Ghana, l'orario
Croazia-Ghana andrà in scena oggi, sabato 27 giugno, alle ore 23 italiane nella splendida cornice del "Philadelphia Stadium". Riflettori puntati su Luka Modric, all'ultimo ballo della carriera con la sua nazionale. Di fronte, una squadra che ha già dimostrato di poter impensierire tanti avversari in questi Mondiali.
Dove vedere Croazia-Ghana in diretta tv
La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box
Croazia-Ghana, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.