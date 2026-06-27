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Dove vedere Croazia-Ghana, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per la terza giornata del gruppo L: tutte le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsMondiali 2026CroaziaGhana

In occasione della terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026, la Croazia di Dalic sfida l'ambizioso Ghana di Queiroz. All'orizzonte ci sono i sedicesimi di finale della competizione, ecco perché Modric e compagni sono chiamati a fare risultato per essere certi del passaggio del turno e, magari, assicurarsi un accoppiamento più abbordabile nel primo step della fase ad eliminazione diretta. Classifica cortissima, con Inghilterra e Ghana a quota 4 e Croazia con 3 punti all'attivo.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Croazia-Ghana, l'orario

Croazia-Ghana andrà in scena oggi, sabato 27 giugno, alle ore 23 italiane nella splendida cornice del "Philadelphia Stadium". Riflettori puntati su Luka Modric, all'ultimo ballo della carriera con la sua nazionale. Di fronte, una squadra che ha già dimostrato di poter impensierire tanti avversari in questi Mondiali.

Dove vedere Croazia-Ghana in diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box

Croazia-Ghana, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Dalic e Queiroz

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic, Modric; M. Pasalic, Baturina, Perisic; Budimir. A disposizione: Kotarski, Pandur, Vuskovic, Erlic, Caleta-Car, Moro, Jakic, P. Sucic, L. Sucic, Mario Pasalic, Vlasic, Fruk, Kramaric, Matanovic, Musa. Ct: Dalic.

Indisponibili: -. 
Squalificati: -.
Diffidati: P. Sucic.

GHANA (4-1-4-1): Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Partey; Inaki Williams, Yirenkyi, Sibo, Semenyo; J. Ayew. A disposizione: Ati Zigi, Anang, Oppong, Seidu,  Mumin, Luckassen, Baba, Owusu, Boakye, Sulemana, Bonsu Baah, Fatawu, Nuamah, Thomas-Asante, Adu. Ct: Queiroz.

Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: Yirenkyi, Williams.

 

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In occasione della terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026, la Croazia di Dalic sfida l'ambizioso Ghana di Queiroz. All'orizzonte ci sono i sedicesimi di finale della competizione, ecco perché Modric e compagni sono chiamati a fare risultato per essere certi del passaggio del turno e, magari, assicurarsi un accoppiamento più abbordabile nel primo step della fase ad eliminazione diretta. Classifica cortissima, con Inghilterra e Ghana a quota 4 e Croazia con 3 punti all'attivo.

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Croazia-Ghana andrà in scena oggi, sabato 27 giugno, alle ore 23 italiane nella splendida cornice del "Philadelphia Stadium". Riflettori puntati su Luka Modric, all'ultimo ballo della carriera con la sua nazionale. Di fronte, una squadra che ha già dimostrato di poter impensierire tanti avversari in questi Mondiali.

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La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box

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