Dove vedere Croazia-Ghana, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

In occasione della terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026, la Croazia di Dalic sfida l'ambizioso Ghana di Queiroz. All'orizzonte ci sono i sedicesimi di finale della competizione, ecco perché Modric e compagni sono chiamati a fare risultato per essere certi del passaggio del turno e, magari, assicurarsi un accoppiamento più abbordabile nel primo step della fase ad eliminazione diretta. Classifica cortissima, con Inghilterra e Ghana a quota 4 e Croazia con 3 punti all'attivo.