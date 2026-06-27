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sabato 27 giugno 2026
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Bufera sul Var per il gol tolto all’Iran. Ibrahimovic indignato: “Dei burocrati hanno rubato il sogno a un popolo” 

L'ex centravanti critica la scelta arbitrale, che ha deciso la sfida dei Mondiali
3 min
TagsIbrahimovicIranVar

Il gol annullato all'Iran, nel finale della sfida con l'Egitto, fa discutere. Il Var ha colto la posizione irregolare di Khalilzadeh ed ha deciso di non convalidare la rete iraniana. Una decisione che ha mandato su tutte le furie Zlatan Ibrahimovic. L'ex centravanti, che commenta i Mondiali per Fox Sports, si è scatenato contro il direttore di gara e il Var.

Ibrahimovic durissimo con il Var

"Questa è esattamente la ragione per cui le persone stanno perdendo fiducia nel VAR", ha detto Ibrahimovic. "Ci dicono che è qui per eliminare errori evidenti, eppure in qualche modo continua a creare controversie ancora più grandi sul palcoscenico più importante del calcio. Questo è semplicemente inaccettabile". Per Ibrahimovic, la rete di Khalilzadeh era regolare: "Ho rivisto il replay più e più volte, e ancora non capisco come si possa chiamare fuorigioco quello. Se devi annullare un gol che potrebbe decidere il destino di una nazione ai Mondiali, faresti meglio a esserne sicuro al 100%, non a indovinare da dietro uno schermo".

L'attacco di Ibrahimovic

Il gol annullato a Khalilzadeh ha scatenato le reazioni dei tifosi: "Milioni di iraniani hanno celebrato ciò che credevano fosse un momento storico, solo per vedere un gruppo di ufficiali cancellarlo in pochi secondi. Non hai solo annullato un gol, hai rubato il sogno di una nazione", ha ribadito l'ex centravanti. "L'arbitro e gli ufficiali del VAR dovrebbero essere ritenuti responsabili per decisioni come questa. Non puoi nasconderti dietro la tecnologia quando la tecnologia viene usata in modo sbagliato. Questa non è giustizia, è incompetenza. Un Mondiale si gioca una volta ogni quattro anni. I giocatori sacrificano tutto per arrivare qui, i tifosi viaggiano da ogni angolo del mondo, e poi una decisione scioccante distrugge mesi di duro lavoro. Questo è imperdonabile". Ibrahimovic attacca l'intero settore arbitrale: "Se questo è lo standard dell'arbitraggio nel torneo più importante del calcio, allora c'è qualcosa di seriamente rotto. Il calcio merita di meglio, i giocatori meritano di meglio e, soprattutto, i tifosi meritano molto di più di questo".

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