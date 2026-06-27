Dove vedere Panama-Inghilterra, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Panama e Inghilterra si sfidano al MetLife Stadium in occasione della terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 , decisiva per la composizione finale del gruppo L, completato da Croazia e Ghana . La nazionale dei Tre Leoni vuole consolidare il primato e avvicinarsi ai sedicesimi di finale nel migliore dei modi, dimenticando subito lo scialbo pareggio maturato contro la selezione ghanese. Riflettori puntati su Harry Kane .

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Panama-Inghilterra, l'orario

Panama-Inghilterra si disputerà oggi, sabato 27 giugno, alle ore 23 italiane al "MetLife Stadium", moderno impianto sportivo ubicato a East Rutherford nel New Jersey, non lontano da New York. Lo stadio ospita regolarmente le partite interne sia dei New York Giants sia dei New York Jets, ed è uno dei soli due stadi della National Football League ad essere condiviso tra due squadre. In questi Mondiali, sarà teatro anche dell'attesissima finale.

Dove vedere Panama-Inghilterra in diretta tv

Panama-Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Panama-Inghilterra, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.