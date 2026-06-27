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Dove vedere Panama-Inghilterra, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Kane e compagni, dopo il pari con il Ghana, vogliono blindare il primo posto nel gruppo L: tutte le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsMondiali 2026panamaInghilterra

Panama e Inghilterra si sfidano al MetLife Stadium in occasione della terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026, decisiva per la composizione finale del gruppo L, completato da Croazia e Ghana. La nazionale dei Tre Leoni vuole consolidare il primato e avvicinarsi ai sedicesimi di finale nel migliore dei modi, dimenticando subito lo scialbo pareggio maturato contro la selezione ghanese. Riflettori puntati su Harry Kane.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Panama-Inghilterra, l'orario

Panama-Inghilterra si disputerà oggi, sabato 27 giugno, alle ore 23 italiane al "MetLife Stadium", moderno impianto sportivo ubicato a East Rutherford nel New Jersey, non lontano da New York. Lo stadio ospita regolarmente le partite interne sia dei New York Giants sia dei New York Jets, ed è uno dei soli due stadi della National Football League ad essere condiviso tra due squadre. In questi Mondiali, sarà teatro anche dell'attesissima finale.

Dove vedere Panama-Inghilterra in diretta tv

Panama-Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Panama-Inghilterra, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Christiansen e Tuchel

PANAMA (5-4-1): Mosquera; Blackman, Murillo, J. Ramos, C. Martinez, J. Cordoba; Harvey, A. Andrade, Y. Barcenas, Rodriguez; Fajardo. A disposizione: Mejia, Cummings, Escobar, Yanis, Mosquera, Davis, Anderson, Gongola, Godoy, Browne, London, Miller. Ct: Christiansen.

Indisponibili: Carrasquilla.
Squalificati: -.
Diffidati: -.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence, Guéhi, Konsa, O'Reilly; Mainoo, Anderson; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane. A disposizione: Rice, Stones, Saka, Livramento, Henderson, Burn, Mainoo, Rogers, Gordon, Watkins, Eze, Toney, Trafford, James, Quansah. Ct: Tuchel.

Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.

 

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Panama e Inghilterra si sfidano al MetLife Stadium in occasione della terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026, decisiva per la composizione finale del gruppo L, completato da Croazia e Ghana. La nazionale dei Tre Leoni vuole consolidare il primato e avvicinarsi ai sedicesimi di finale nel migliore dei modi, dimenticando subito lo scialbo pareggio maturato contro la selezione ghanese. Riflettori puntati su Harry Kane.

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Panama-Inghilterra, l'orario

Panama-Inghilterra si disputerà oggi, sabato 27 giugno, alle ore 23 italiane al "MetLife Stadium", moderno impianto sportivo ubicato a East Rutherford nel New Jersey, non lontano da New York. Lo stadio ospita regolarmente le partite interne sia dei New York Giants sia dei New York Jets, ed è uno dei soli due stadi della National Football League ad essere condiviso tra due squadre. In questi Mondiali, sarà teatro anche dell'attesissima finale.

Dove vedere Panama-Inghilterra in diretta tv

Panama-Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Panama-Inghilterra, dove vederla in streaming

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