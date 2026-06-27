Dove vedere Panama-Inghilterra, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Panama e Inghilterra si sfidano al MetLife Stadium in occasione della terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026, decisiva per la composizione finale del gruppo L, completato da Croazia e Ghana. La nazionale dei Tre Leoni vuole consolidare il primato e avvicinarsi ai sedicesimi di finale nel migliore dei modi, dimenticando subito lo scialbo pareggio maturato contro la selezione ghanese. Riflettori puntati su Harry Kane.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Panama-Inghilterra, l'orario
Panama-Inghilterra si disputerà oggi, sabato 27 giugno, alle ore 23 italiane al "MetLife Stadium", moderno impianto sportivo ubicato a East Rutherford nel New Jersey, non lontano da New York. Lo stadio ospita regolarmente le partite interne sia dei New York Giants sia dei New York Jets, ed è uno dei soli due stadi della National Football League ad essere condiviso tra due squadre. In questi Mondiali, sarà teatro anche dell'attesissima finale.
Dove vedere Panama-Inghilterra in diretta tv
Panama-Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Panama-Inghilterra, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Christiansen e Tuchel
PANAMA (5-4-1): Mosquera; Blackman, Murillo, J. Ramos, C. Martinez, J. Cordoba; Harvey, A. Andrade, Y. Barcenas, Rodriguez; Fajardo. A disposizione: Mejia, Cummings, Escobar, Yanis, Mosquera, Davis, Anderson, Gongola, Godoy, Browne, London, Miller. Ct: Christiansen.
Indisponibili: Carrasquilla.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence, Guéhi, Konsa, O'Reilly; Mainoo, Anderson; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane. A disposizione: Rice, Stones, Saka, Livramento, Henderson, Burn, Mainoo, Rogers, Gordon, Watkins, Eze, Toney, Trafford, James, Quansah. Ct: Tuchel.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
Panama e Inghilterra si sfidano al MetLife Stadium in occasione della terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026, decisiva per la composizione finale del gruppo L, completato da Croazia e Ghana. La nazionale dei Tre Leoni vuole consolidare il primato e avvicinarsi ai sedicesimi di finale nel migliore dei modi, dimenticando subito lo scialbo pareggio maturato contro la selezione ghanese. Riflettori puntati su Harry Kane.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Panama-Inghilterra, l'orario
Panama-Inghilterra si disputerà oggi, sabato 27 giugno, alle ore 23 italiane al "MetLife Stadium", moderno impianto sportivo ubicato a East Rutherford nel New Jersey, non lontano da New York. Lo stadio ospita regolarmente le partite interne sia dei New York Giants sia dei New York Jets, ed è uno dei soli due stadi della National Football League ad essere condiviso tra due squadre. In questi Mondiali, sarà teatro anche dell'attesissima finale.
Dove vedere Panama-Inghilterra in diretta tv
Panama-Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Panama-Inghilterra, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.