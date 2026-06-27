Dove vedere Colombia-Portogallo, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

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Colombia-Portogallo, l'orario

Colombia-Portogallo andrà in scena nella notte italiana tra sabato 27 e domenica 28 giugno alle ore 01:30, dinanzi al pubblico del "Miami Stadium". Dopo la splendida doppietta contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, tutti gli occhi saranno ancora una volta rivolti verso Cristiano Ronaldo, stella della nazionale di Martinez.

Dove vedere Colombia-Portogallo in diretta tv

Colombia-Portogallo sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Colombia-Portogallo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.