Dove vedere Colombia-Portogallo, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Il Portogallo di Roberto Martinez, guidato dall'eterno Cristiano Ronaldo, vuole vincere per conquistare il primato nel gruppo K, ma dovrà vedersela con l'ambiziosa Colombia di James Rodriguez, attualmente in testa. Entrambe le nazionali sono già qualificate ai sedicesimi di finale, ma un successo consentirebbe di affrontare al meglio la fase ad eliminazione diretta.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Colombia-Portogallo, l'orario
Colombia-Portogallo andrà in scena nella notte italiana tra sabato 27 e domenica 28 giugno alle ore 01:30, dinanzi al pubblico del "Miami Stadium". Dopo la splendida doppietta contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, tutti gli occhi saranno ancora una volta rivolti verso Cristiano Ronaldo, stella della nazionale di Martinez.
Dove vedere Colombia-Portogallo in diretta tv
Colombia-Portogallo sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Colombia-Portogallo, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Lorenzo e Martinez
COLOMBIA (4-3-3): C. Vargas; D. Munoz, D. Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Lerma, Jhon Arias; J. Rodriguez, L. Suarez, L. Diaz. A disposizione: Ospina, Alvaro Montero, Yerry Mina, Ditta, Deiver Machado, Santiago Arias, Richard Rios, Castaño, Portilla, 20 Quintero, Carrascal, Andres Gomez, Campaz, Cucho Hernandez, Cordoba. Ct: Lorenzo.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Diogo Dalot, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Trincao, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. A disposizione: Rui Silva, José Sà, Gonçalo Ignacio, Tomas Araujo, Matheus Nunes, Cancelo, Nelson Semedo, Samu Costa, Ruben Neves, Bernardo Silva, Francisco Conceiçao, Rafael Leao, Guedes, Pedro Neto, Gonçalo Ramos. Ct: Martinez.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
Il Portogallo di Roberto Martinez, guidato dall'eterno Cristiano Ronaldo, vuole vincere per conquistare il primato nel gruppo K, ma dovrà vedersela con l'ambiziosa Colombia di James Rodriguez, attualmente in testa. Entrambe le nazionali sono già qualificate ai sedicesimi di finale, ma un successo consentirebbe di affrontare al meglio la fase ad eliminazione diretta.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Colombia-Portogallo, l'orario
Colombia-Portogallo andrà in scena nella notte italiana tra sabato 27 e domenica 28 giugno alle ore 01:30, dinanzi al pubblico del "Miami Stadium". Dopo la splendida doppietta contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, tutti gli occhi saranno ancora una volta rivolti verso Cristiano Ronaldo, stella della nazionale di Martinez.
Dove vedere Colombia-Portogallo in diretta tv
Colombia-Portogallo sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Colombia-Portogallo, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.