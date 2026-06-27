Corriere dello Sport.it
sabato 27 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Congo-Uzbekistan, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida che vedrà protagonista la nazionale di Fabio Cannavaro: le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsMondiali 2026CongoUzbekistan

L'Uzbekistan di Fabio Cannavaro affronta la Repubblica Democratica del Congo in occasione della terza ed ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Dopo aver fermato il Portogallo di Cristiano Ronaldo all'esordio, la nazionale di Desabre ha ancora la possibilità di qualificarsi ai sedicesimi di finale e non ha intenzione di sprecare questa chance contro la "Cenerentola" del gruppo K.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Congo-Uzbekistan, l'orario

Il confronto tra Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan andrà in scena nella notte italiana tra sabato 27 e domenica 28 giugno alle ore 01:30, nella splendida cornice dell'Atlanta Stadium. Fabio Cannavaro alla ricerca del primo punto da ct in questa competizione.

Dove vedere Congo-Uzbekistan in diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Congo-Uzbekistan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Desabre e Cannavaro

RD CONGO (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Kayembe, Moutoussamy, Sadiki; Bakambu, Y. Wissa. A disposizione: Fayulu, Epolo, Batubinsika, Kalulu, Mukau, Mbuku, Bongonda, Tshibola, Pickel, Cipenga, Kakuta, Elia, Mayele, Banza. Ct: Desabre.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: Pickel, Mbemba.

UZBEKISTAN (4-2-3-1): Nematov; Ashurmatov, Khusanov, Abdullaev, Karimov; Shukurov, Mozgovoy; Nasrullaev, Fayzullayev, G'aniev; Shomurodov. A disposizione: Yusupov, Ergashev, Sayifiev, Alijonov, Jiyanov, Eshmurodov, Ulmasaliyev, Urozov, Khamdamov, Iskanderov, Khamrobekov, Urunov, Esanov. Ct: Cannavaro.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: Khamrobekov, Khusanov.

 

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

L'Uzbekistan di Fabio Cannavaro affronta la Repubblica Democratica del Congo in occasione della terza ed ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Dopo aver fermato il Portogallo di Cristiano Ronaldo all'esordio, la nazionale di Desabre ha ancora la possibilità di qualificarsi ai sedicesimi di finale e non ha intenzione di sprecare questa chance contro la "Cenerentola" del gruppo K.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Congo-Uzbekistan, l'orario

Il confronto tra Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan andrà in scena nella notte italiana tra sabato 27 e domenica 28 giugno alle ore 01:30, nella splendida cornice dell'Atlanta Stadium. Fabio Cannavaro alla ricerca del primo punto da ct in questa competizione.

Dove vedere Congo-Uzbekistan in diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Congo-Uzbekistan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Mondiali, il calendarioMondiali, la classifica marcatori
1
Dove vedere Congo-Uzbekistan, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
2
Le probabili scelte di Desabre e Cannavaro

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS