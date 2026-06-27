Dove vedere Congo-Uzbekistan, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
L'Uzbekistan di Fabio Cannavaro affronta la Repubblica Democratica del Congo in occasione della terza ed ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Dopo aver fermato il Portogallo di Cristiano Ronaldo all'esordio, la nazionale di Desabre ha ancora la possibilità di qualificarsi ai sedicesimi di finale e non ha intenzione di sprecare questa chance contro la "Cenerentola" del gruppo K.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Congo-Uzbekistan, l'orario
Il confronto tra Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan andrà in scena nella notte italiana tra sabato 27 e domenica 28 giugno alle ore 01:30, nella splendida cornice dell'Atlanta Stadium. Fabio Cannavaro alla ricerca del primo punto da ct in questa competizione.
Dove vedere Congo-Uzbekistan in diretta tv
La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Congo-Uzbekistan, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Desabre e Cannavaro
RD CONGO (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Kayembe, Moutoussamy, Sadiki; Bakambu, Y. Wissa. A disposizione: Fayulu, Epolo, Batubinsika, Kalulu, Mukau, Mbuku, Bongonda, Tshibola, Pickel, Cipenga, Kakuta, Elia, Mayele, Banza. Ct: Desabre.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: Pickel, Mbemba.
UZBEKISTAN (4-2-3-1): Nematov; Ashurmatov, Khusanov, Abdullaev, Karimov; Shukurov, Mozgovoy; Nasrullaev, Fayzullayev, G'aniev; Shomurodov. A disposizione: Yusupov, Ergashev, Sayifiev, Alijonov, Jiyanov, Eshmurodov, Ulmasaliyev, Urozov, Khamdamov, Iskanderov, Khamrobekov, Urunov, Esanov. Ct: Cannavaro.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: Khamrobekov, Khusanov.
L'Uzbekistan di Fabio Cannavaro affronta la Repubblica Democratica del Congo in occasione della terza ed ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Dopo aver fermato il Portogallo di Cristiano Ronaldo all'esordio, la nazionale di Desabre ha ancora la possibilità di qualificarsi ai sedicesimi di finale e non ha intenzione di sprecare questa chance contro la "Cenerentola" del gruppo K.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Congo-Uzbekistan, l'orario
Il confronto tra Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan andrà in scena nella notte italiana tra sabato 27 e domenica 28 giugno alle ore 01:30, nella splendida cornice dell'Atlanta Stadium. Fabio Cannavaro alla ricerca del primo punto da ct in questa competizione.
Dove vedere Congo-Uzbekistan in diretta tv
La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Congo-Uzbekistan, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.