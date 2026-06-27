Dove vedere Congo-Uzbekistan, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

L'Uzbekistan di Fabio Cannavaro affronta la Repubblica Democratica del Congo in occasione della terza ed ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 . Dopo aver fermato il Portogallo di Cristiano Ronaldo all'esordio, la nazionale di Desabre ha ancora la possibilità di qualificarsi ai sedicesimi di finale e non ha intenzione di sprecare questa chance contro la "Cenerentola" del gruppo K .

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Congo-Uzbekistan, l'orario

Il confronto tra Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan andrà in scena nella notte italiana tra sabato 27 e domenica 28 giugno alle ore 01:30, nella splendida cornice dell'Atlanta Stadium. Fabio Cannavaro alla ricerca del primo punto da ct in questa competizione.

Dove vedere Congo-Uzbekistan in diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Congo-Uzbekistan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.