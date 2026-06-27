Colombia-Portogallo, la partita più costosa dei Mondiali: i prezzi dei biglietti a Miami sono senza senso!

MIAMI (Stati Uniti) - Per le strane leggi del mercato, la partita tra Colombia e Portogallo è diventata la più costosa da vedere dal vivo nei Mondiali di calcio 2026: "Abbiamo quasi 30 milioni di persone che vogliono andare a vedere questa partita", ha dichiarato a sorpresa il presidente della Fifa Gianni Infantino in un'intervista a Radio Caracol. Per contestualizzare, la stessa Fifa riporta oltre 500 milioni di richieste di biglietti per i Mondiali 2026. Il match tra la nazionale di Luis Diaz e quella di Cristiano Ronaldo mette in palio solo il primo posto nel girone K, ma si gioca (stanotte all'1.30 ora italiana) a Miami, che ospita una delle più grandi comunità colombiane al mondo ed è distante tre ore e 20 di aereo da Bogotà.