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sabato 27 giugno 2026
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Colombia-Portogallo, la partita più costosa dei Mondiali: i prezzi dei biglietti a Miami sono senza senso!

La sfida è decisiva per il primo posto nel gruppo K, Infantino rivela: "30 milioni di persone vogliono vederla"
2 min
TagsMondialiPortogalloColombia

MIAMI (Stati Uniti) - Per le strane leggi del mercato, la partita tra Colombia e Portogallo è diventata la più costosa da vedere dal vivo nei Mondiali di calcio 2026:  "Abbiamo quasi 30 milioni di persone che vogliono andare a vedere questa partita", ha dichiarato a sorpresa il presidente della Fifa Gianni Infantino in un'intervista a Radio Caracol. Per contestualizzare, la stessa Fifa riporta oltre 500 milioni di richieste di biglietti per i Mondiali 2026. Il match tra la nazionale di Luis Diaz e quella di Cristiano Ronaldo mette in palio solo il primo posto nel girone K, ma si gioca (stanotte all'1.30 ora italiana) a Miami, che ospita una delle più grandi comunità colombiane al mondo ed è distante tre ore e 20 di aereo da Bogotà.

 

I prezzi pazzi della partita

Ho provato a comprare un biglietto per la partita perché mia moglie è colombiana, ma è stato impossibile. Non posso permettermi quei prezzi”, ha raccontato Johnny, un autista Uber di Miami, agli spagnoli di Marca. I biglietti sono andati esauriti nel primo giro di vendita, distribuiti tramite sorteggio. Poi è arrivato il mercato della rivendita: gli annunci di oggi mostrano prezzi che vanno dai 3.500 dollari per l'ingresso ai 30.000 dollari per i posti vicino al campo. I pacchetti VIP, invece, superano addirittura i 50.000 dollari

 

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