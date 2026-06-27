Dove vedere Giordania-Argentina, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

L'Argentina di Lionel Scaloni , campione del mondo in carica, va a caccia della terza vittoria in questa fase a gironi dei Mondiali 2026 . L'avversario di turno è la Giordania , nettamente inferiore all'Albiceleste sotto l'aspetto tecnico e ancora a secco di punti. Riflettori puntati su Leo Messi , che ha la possibilità di incrementare il suo bottino di gol, dopo aver messo a segno una tripletta contro l'Algeria e una doppietta contro l'Austria.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Giordania-Argentina, l'orario

Giordania-Argentina si giocherà al "Dallas Stadium" nella notte italiana tra sabato 27 e domenica 28 giugno alle ore 04:00. Albiceleste già qualificata ai sedicesimi di finale, grazie ai successi con Algeria e Austria, ma Leo Messi vuole continuare a stupire e ad infrangere record con la sua nazionale.

Dove vedere Giordania-Argentina in diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Giordania-Argentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.