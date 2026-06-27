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Dove vedere Giordania-Argentina, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Leo Messi vuole chiudere a punteggio pieno la fase a gironi: ecco tutte le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsMondiali 2026Giordania-ArgentinaMessi

L'Argentina di Lionel Scaloni, campione del mondo in carica, va a caccia della terza vittoria in questa fase a gironi dei Mondiali 2026. L'avversario di turno è la Giordania, nettamente inferiore all'Albiceleste sotto l'aspetto tecnico e ancora a secco di punti. Riflettori puntati su Leo Messi, che ha la possibilità di incrementare il suo bottino di gol, dopo aver messo a segno una tripletta contro l'Algeria e una doppietta contro l'Austria.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Giordania-Argentina, l'orario

Giordania-Argentina si giocherà al "Dallas Stadium" nella notte italiana tra sabato 27 e domenica 28 giugno alle ore 04:00. Albiceleste già qualificata ai sedicesimi di finale, grazie ai successi con Algeria e Austria, ma Leo Messi vuole continuare a stupire e ad infrangere record con la sua nazionale.

Dove vedere Giordania-Argentina in diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Giordania-Argentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Sellami e Scaloni

GIORDANIA (3-4-2-1): Y. Abulaila; Abu Dahab, Al Arab, A. Nasib; E. Haddad, N. Al Rashdan, N. Al Rawabdeh, Abu Taha; Al-Mardi, Ali Olwan; Al Tamari. A disposizione: Ataya, Al-Fakhouri, Al-Rousan, Abulnadi, Obaid, Abu Hasheesh, Abu Ghoush, Badawi, Jamous, Sadeh, Ayed, Al-Dawoud, Fakhoury, Abu Zrayq, Azaizeh. Ct: Sellami.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: Abu Dahab.

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico; G. Simeone, Palacios, Paredes, Lo Celso; J. Lopez, J. Alvarez. A disposizione: Rulli, Musso, Romero, Li. Martinez, Medina, Molina, Fernandez, Mac Allister, Barco, De Paul, Paz, Gonzalez, Almada, Messi, Lau. Martinez. Ct: Scaloni.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: Medina, Paredes.

 

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Giordania-Argentina, l'orario

Giordania-Argentina si giocherà al "Dallas Stadium" nella notte italiana tra sabato 27 e domenica 28 giugno alle ore 04:00. Albiceleste già qualificata ai sedicesimi di finale, grazie ai successi con Algeria e Austria, ma Leo Messi vuole continuare a stupire e ad infrangere record con la sua nazionale.

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