Dove vedere Giordania-Argentina, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
L'Argentina di Lionel Scaloni, campione del mondo in carica, va a caccia della terza vittoria in questa fase a gironi dei Mondiali 2026. L'avversario di turno è la Giordania, nettamente inferiore all'Albiceleste sotto l'aspetto tecnico e ancora a secco di punti. Riflettori puntati su Leo Messi, che ha la possibilità di incrementare il suo bottino di gol, dopo aver messo a segno una tripletta contro l'Algeria e una doppietta contro l'Austria.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Giordania-Argentina, l'orario
Giordania-Argentina si giocherà al "Dallas Stadium" nella notte italiana tra sabato 27 e domenica 28 giugno alle ore 04:00. Albiceleste già qualificata ai sedicesimi di finale, grazie ai successi con Algeria e Austria, ma Leo Messi vuole continuare a stupire e ad infrangere record con la sua nazionale.
Dove vedere Giordania-Argentina in diretta tv
La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Giordania-Argentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Sellami e Scaloni
GIORDANIA (3-4-2-1): Y. Abulaila; Abu Dahab, Al Arab, A. Nasib; E. Haddad, N. Al Rashdan, N. Al Rawabdeh, Abu Taha; Al-Mardi, Ali Olwan; Al Tamari. A disposizione: Ataya, Al-Fakhouri, Al-Rousan, Abulnadi, Obaid, Abu Hasheesh, Abu Ghoush, Badawi, Jamous, Sadeh, Ayed, Al-Dawoud, Fakhoury, Abu Zrayq, Azaizeh. Ct: Sellami.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: Abu Dahab.
ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico; G. Simeone, Palacios, Paredes, Lo Celso; J. Lopez, J. Alvarez. A disposizione: Rulli, Musso, Romero, Li. Martinez, Medina, Molina, Fernandez, Mac Allister, Barco, De Paul, Paz, Gonzalez, Almada, Messi, Lau. Martinez. Ct: Scaloni.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: Medina, Paredes.
L'Argentina di Lionel Scaloni, campione del mondo in carica, va a caccia della terza vittoria in questa fase a gironi dei Mondiali 2026. L'avversario di turno è la Giordania, nettamente inferiore all'Albiceleste sotto l'aspetto tecnico e ancora a secco di punti. Riflettori puntati su Leo Messi, che ha la possibilità di incrementare il suo bottino di gol, dopo aver messo a segno una tripletta contro l'Algeria e una doppietta contro l'Austria.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Giordania-Argentina, l'orario
Giordania-Argentina si giocherà al "Dallas Stadium" nella notte italiana tra sabato 27 e domenica 28 giugno alle ore 04:00. Albiceleste già qualificata ai sedicesimi di finale, grazie ai successi con Algeria e Austria, ma Leo Messi vuole continuare a stupire e ad infrangere record con la sua nazionale.
Dove vedere Giordania-Argentina in diretta tv
La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Giordania-Argentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.