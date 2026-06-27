Corriere dello Sport.it
sabato 27 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Algeria-Austria, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Ultima curva della fase a gironi anche per le nazionali del gruppo J, completato da Giordania e Argentina: tutte le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsMondiali 2026AlgeriaAustria

Il programma del gruppo J prevede anche la sfida tra Algeria ed Austria, in occasione della terza ed ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. In un raggruppamento dominato dall'Argentina di Leo Messi, le nazionali di Petkovic e Rangnick si giocano il secondo posto nello scontro diretto che precede i sedicesimi di finale.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Algeria-Austria, l'orario

Algeria-Austria andrà in scena nella notte italiana tra sabato 27 e domenica 28 giugno alle ore 04:00, nella splendida cornice del "Kansas City Stadium". Riflettori puntati sulla nazionale di Ralf Rangnick, chiamata a seguire l'Argentina ai sedicesimi di finale. La squadra di Petkovic, però, resta un avversario scomodo, nonostante le difficoltà riscontrate al debutto.

Dove vedere Algeria-Austria in diretta tv

Algeria-Austria sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Algeria-Austria, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Petkovic e Rangnick

ALGERIA (4-3-3): L. Zidane; Belghali, Mandi, Tougai, Bensebaini; Chaibi, Boudaoui, Maza; Amoura, Mahrez, Gouiri. A disposizione: Benbout, Mastil, Abada, Ait Nouri, Belaid, Chergui, Hadjam, Aouar, Bentaleb, Titraoui, Zerrouki, Benbouali, Boulbina, Ghedjemis, Hadj Moussa. Ct: Petkovic.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: Zerrouki.

AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Danso, Prass; Seiwald, X. Schlager; Wimmer, Chukwuemeka, Sabitzer; Kalajdzic. A disposizione: Pentz, Wiegele, Affengruber, Alaba, Friedl, Mwene, Posch, Svoboda, Grillitsch, Ljubicic, Schmid, Schöpf, Wanner, Arnautovic, Gregoritsch. Ct: Rangnick.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: Sabitzer, Laimer, Posch.

 

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Il programma del gruppo J prevede anche la sfida tra Algeria ed Austria, in occasione della terza ed ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. In un raggruppamento dominato dall'Argentina di Leo Messi, le nazionali di Petkovic e Rangnick si giocano il secondo posto nello scontro diretto che precede i sedicesimi di finale.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Algeria-Austria, l'orario

Algeria-Austria andrà in scena nella notte italiana tra sabato 27 e domenica 28 giugno alle ore 04:00, nella splendida cornice del "Kansas City Stadium". Riflettori puntati sulla nazionale di Ralf Rangnick, chiamata a seguire l'Argentina ai sedicesimi di finale. La squadra di Petkovic, però, resta un avversario scomodo, nonostante le difficoltà riscontrate al debutto.

Dove vedere Algeria-Austria in diretta tv

Algeria-Austria sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Algeria-Austria, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Mondiali, gironi e classificheMondiali, il calendario completo
1
Dove vedere Algeria-Austria, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
2
Le probabili scelte di Petkovic e Rangnick

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS