Dove vedere Algeria-Austria, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

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Algeria-Austria, l'orario

Algeria-Austria andrà in scena nella notte italiana tra sabato 27 e domenica 28 giugno alle ore 04:00, nella splendida cornice del "Kansas City Stadium". Riflettori puntati sulla nazionale di Ralf Rangnick, chiamata a seguire l'Argentina ai sedicesimi di finale. La squadra di Petkovic, però, resta un avversario scomodo, nonostante le difficoltà riscontrate al debutto.

Dove vedere Algeria-Austria in diretta tv

Algeria-Austria sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Algeria-Austria, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.