Dove vedere Algeria-Austria, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Il programma del gruppo J prevede anche la sfida tra Algeria ed Austria, in occasione della terza ed ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. In un raggruppamento dominato dall'Argentina di Leo Messi, le nazionali di Petkovic e Rangnick si giocano il secondo posto nello scontro diretto che precede i sedicesimi di finale.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Algeria-Austria, l'orario
Algeria-Austria andrà in scena nella notte italiana tra sabato 27 e domenica 28 giugno alle ore 04:00, nella splendida cornice del "Kansas City Stadium". Riflettori puntati sulla nazionale di Ralf Rangnick, chiamata a seguire l'Argentina ai sedicesimi di finale. La squadra di Petkovic, però, resta un avversario scomodo, nonostante le difficoltà riscontrate al debutto.
Dove vedere Algeria-Austria in diretta tv
Algeria-Austria sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Algeria-Austria, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Petkovic e Rangnick
ALGERIA (4-3-3): L. Zidane; Belghali, Mandi, Tougai, Bensebaini; Chaibi, Boudaoui, Maza; Amoura, Mahrez, Gouiri. A disposizione: Benbout, Mastil, Abada, Ait Nouri, Belaid, Chergui, Hadjam, Aouar, Bentaleb, Titraoui, Zerrouki, Benbouali, Boulbina, Ghedjemis, Hadj Moussa. Ct: Petkovic.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: Zerrouki.
AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Danso, Prass; Seiwald, X. Schlager; Wimmer, Chukwuemeka, Sabitzer; Kalajdzic. A disposizione: Pentz, Wiegele, Affengruber, Alaba, Friedl, Mwene, Posch, Svoboda, Grillitsch, Ljubicic, Schmid, Schöpf, Wanner, Arnautovic, Gregoritsch. Ct: Rangnick.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: Sabitzer, Laimer, Posch.
Il programma del gruppo J prevede anche la sfida tra Algeria ed Austria, in occasione della terza ed ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. In un raggruppamento dominato dall'Argentina di Leo Messi, le nazionali di Petkovic e Rangnick si giocano il secondo posto nello scontro diretto che precede i sedicesimi di finale.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Algeria-Austria, l'orario
Algeria-Austria andrà in scena nella notte italiana tra sabato 27 e domenica 28 giugno alle ore 04:00, nella splendida cornice del "Kansas City Stadium". Riflettori puntati sulla nazionale di Ralf Rangnick, chiamata a seguire l'Argentina ai sedicesimi di finale. La squadra di Petkovic, però, resta un avversario scomodo, nonostante le difficoltà riscontrate al debutto.
Dove vedere Algeria-Austria in diretta tv
Algeria-Austria sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Algeria-Austria, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.