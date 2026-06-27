Il biglietto dell'Iran alle altre nazionali: "Potete guadagnare punti con qualsiasi mezzo, ma il rispetto non si conquista in quel modo"

Non accennano a placarsi le polemiche in casa Iran in seguito al pareggio contro l'Egitto . In particolar modo, ad aver mandato su tutte le furie la nazionale iraniana ( ma anche Ibrahimovic nel corso del commento della gara in tv ) è stato il gol annullato dal Var per posizione ritenuta irregolare di Khalilzadeh . La speranza di qualificazione tra le migliori terze è ancora viva, ma questa dipende dai risultati di Ghana-Croazia e Algeria-Austria, oltre che da un'ipotetiva vittoria della Repubblica Democratica del Congo. Proprio alle quattro nazionali l'Iran ha voluto mandare un chiaro messaggio scritto su un bigliettino lasciato negli spogliatoi a Seattle: " Potete guadagnare punti con qualsiasi mezzo, ma il rispetto non si conquista in quel modo ".

Il messaggio dell'Iran: "Il fair play non è solo la regola del calcio, ma l'anima del gioco"

Si tratta del secondo biglietto scritto a mano da parte della nazionale iraniana nel corso di questi Mondiali, dopo quello che aveva seguito il pareggio col Belgio. Questa volta l'Iran ha voluto appellarsi ad altre squadre. "Veniamo dall'Iran... Una terra che, per migliaia di anni, ha valorizzato l'onore al di sopra della vittoria. Per noi, il calcio è più di una gara per i risultati; è una prova di carattere. Potete guadagnare punti con qualsiasi mezzo, ma il rispetto non si conquista in quel modo. Potete avanzare da un girone, ma solo lo spirito sportivo vi permette di ergervi fieri di fronte al giudizio della storia. Il fair play non è solo una regola del calcio; è l'anima del gioco". Quindi, un saluto alla città di Seattle, che l'Iran ha dovuto lasciare immediatamente per fare rientro in Messico al termine della partita, come indicazione delle autorità: "Grazie, Seattle... per la vostra ospitalità. E grazie a tutti gli iraniani... che hanno portato i loro cuori, le loro voci e il loro intero essere in campo per l'Iran. Iran, sempre fiero". Proprio l'organizzaizone logistica è stata condannata pubblicamente dal capitano dell'Iran Taremi dopo la partita.

Iran eliminato se...

L'Iran ha terminato il girone G con tre punti conquistati contro Belgio, Egitto e Nuova Zelanda. La selezione è ancora in attesa di capire se rientrerà tra le qualificate ai sedicesimi di finale tra le migliori terze. Questo non avverrebbe nel caso in cui dovessero avvenire due pareggi nelle sfide tra l'Algeria e l'Austria e tra la Croazia e il Ghana, oltre che la vittoria della Repubblica Democratica del Congo contro l'Uzbekistan.