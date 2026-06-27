Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 27 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Scaloni e il divertente siparietto con il giornalista di 91 anni: "Messi gioca? Rispondo solo perché sei tu"

Il commissario tecnico dell'Argentina ha abbracciato Macaya Marquez, al suo diciottesimo Mondiale: "Ti rispetto molto"
3 min
TagsMondialiargentinaMessi

I Mondiali attualmente in corso sono i diciottesimi seguiti da un giornalista, l'argentino Macaya Marquez, ritenuto una leggenda nel suo mestiere in patria. A novantuno anni di età, Marquez si è presentato nella conferenza stampa di Lionel Scaloni alla vigilia della sfida dell'Argentina con la Giordania. Il commissario tecnico dell'albiceleste, dopo aver visto il giornalista, lo ha abbracciato e gli ha svelato una notizia riguardo Messi.

Scaloni al giornalista novantunenne Marquez: "Ti rispetto molto"

"Una domanda, Messi giocherà contro la Giordania o no?". Questa la domanda che Macaya Marquez ha posto a Scaloni nel corso della conferenza stampa. Il tecnico ha replicato: "Solitamente non rispondo alle domande di questo tipo, ma considerando che me lo chiedi te, ti dico: Messi partirà dalla panchina", aggiungendo: "Ti rispetto molto, è un orgoglio di vederti qui". Quindi, una volta terminata la conferenza, Scaloni si è diretto verso il giornalista, per abbracciarlo e farsi scattare una foto assieme.  

Messi non sarà titolare contro la Giordania

L'Argentina campione del Mondo in carica, in virtù delle vittorie contro l'Algeria e l'Austria ha già ottenuto la qualificazione ai sedicesimi di finale, dove affronterà la sorpresa Capo Verde. Contro la Giordania, ultima gara del girone, Scaloni terrà così a riposo Messi, facendolo partire dalla panchina. Il numero 10 e capitano dell'albiceleste ha inoltre segnato tutti e cinque i gol segnati dall'Argentina in questa competizione, avendo raggiunto il record di miglior marcatore della storia dei Mondiali.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Dove vedere Argentina-GiordaniaLa probabile formazione dell'Argentina

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS