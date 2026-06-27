Scaloni e il divertente siparietto con il giornalista di 91 anni: "Messi gioca? Rispondo solo perché sei tu"

I Mondiali attualmente in corso sono i diciottesimi seguiti da un giornalista, l'argentino Macaya Marquez , ritenuto una leggenda nel suo mestiere in patria. A novantuno anni di età, Marquez si è presentato nella conferenza stampa di Lionel Scaloni alla vigilia della sfida dell' Argentina con la Giordania . Il commissario tecnico dell'albiceleste, dopo aver visto il giornalista, lo ha abbracciato e gli ha svelato una notizia riguardo Messi.

Scaloni al giornalista novantunenne Marquez: "Ti rispetto molto"

"Una domanda, Messi giocherà contro la Giordania o no?". Questa la domanda che Macaya Marquez ha posto a Scaloni nel corso della conferenza stampa. Il tecnico ha replicato: "Solitamente non rispondo alle domande di questo tipo, ma considerando che me lo chiedi te, ti dico: Messi partirà dalla panchina", aggiungendo: "Ti rispetto molto, è un orgoglio di vederti qui". Quindi, una volta terminata la conferenza, Scaloni si è diretto verso il giornalista, per abbracciarlo e farsi scattare una foto assieme.

Messi non sarà titolare contro la Giordania

L'Argentina campione del Mondo in carica, in virtù delle vittorie contro l'Algeria e l'Austria ha già ottenuto la qualificazione ai sedicesimi di finale, dove affronterà la sorpresa Capo Verde. Contro la Giordania, ultima gara del girone, Scaloni terrà così a riposo Messi, facendolo partire dalla panchina. Il numero 10 e capitano dell'albiceleste ha inoltre segnato tutti e cinque i gol segnati dall'Argentina in questa competizione, avendo raggiunto il record di miglior marcatore della storia dei Mondiali.