Inghilterra prima con Bellingham e Kane, Sucic e Vlasic trascinano la Croazia

Sucic e Vlasic spingono la Croazia , Bellingham e Kane salvano l' Inghilterra . Un finale per niente banale del gruppo L, con la nazionale di Tuchel che chiude al primo posto faticando parecchio prima di trovare i gol decisivi contro Panama . Fanno festa anche Modric e compagni, che conquistano il secondo posto con il sorpasso sul Ghana (qualificato comunque come terzo) grazie al tiro da fuori del centrocampista dell' Inter e al colpo di testa del trequartista del Torino.

Show di Bellingham, l'Inghilterra vola ai sedicesimi

Sotto la pioggia del New York Jersey Stadium, Tuchel si presenta con una formazione cambiata per cinque undicesimi: alle spalle di Kane partono Rashford, Rogers e Saka, mentre Bellingham viene arretrato in mediana. In difesa spazio a O'Reiley e Quansah. L'Inghilterra guida il gioco, ma non riesce a trovare spazi. E i centroamericani rischiano di fare male in contropiede. Nella ripresa Panama comincia a disunirsi e a lasciare occasioni. Superata l'ora di gioco l'Inghilterra passa in vantaggio: su calcio d'angolo dalla sinistra, Bellingham riesce ad anticipare tutti beffando la difesa panamense. Passano 5 minuti ed è ancora il centrocampista protagonista del cross per il raddoppio finale di Kane.

Croazia seconda con Sucic e Vlasic

La Croazia gioca bene e passa in vantaggio dopo la mezz'ora: Sucic riceve palla ai 25 metri da Modric e con un destro rasoterra sorprende Asare. Nella ripresa i ghanesi giocano meglio e si rendono più pericolosi. Al 28' arriva anche il gol del pareggio di Luckassen, annullato dall'arbitro ma convalidato successivamente grazie al Var. Dieci minuti e la Croazia trova la rete decisiva con Vlasic, bravo di testa a superare Asare sugli sviluppi di un calcio d'angolo.