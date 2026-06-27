Disastro Uruguay e il triste ritorno a casa: "Cancellato il volo della squadra, ogni giocatore..."

Non poteva esserci un finale peggiore per il Mondiale dell'Uruguay di Bielsa , clamorosamente eliminato dopo il ko contro la Spagna. Dopo i due deludenti pareggi contro Capo Verde e Arabia Saudita, la sconfitta contro la nazionale di De la Fuente è stata la mazzata finale, facendo esplodere la rabbia del tecnico, dei giocatori , ma soprattutto della nazione intera contro la squadra. L'Uruguay saluta già i Mondiali e lo fa anche in modo triste , come svelato in una curiosa indiscrezione.

Il triste ritorno a casa dell'Uruguay: cancellato il volo privato

Il giornalista uruguaiano Martin Charquero ha svelato che la federazione la AUF (federazione calcistica dell'Uruguay) ha deciso di cancellare il volo privato riservato alla squadra per permettere ai giocatori di rientrare a casa. Valverde e compagni, dunque, rientreranno a casa su voli commerciali, o come riterranno più comodo, rendendo amaro anche il viaggio di ritorno. E intanto non si fermano le durissime critiche alla nazionale, che si ritrova già fuori in un girone che sembrava nettamente alla portata del livello della squadra, con l'unico incrocio pericoloso contro la Spagna e le modeste Arabia Saudita e Capo Verde, che invece si è presa una storica qualificazione ai sedicesimi.