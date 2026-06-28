Portogallo-Colombia senza gol, entrambe ai sedicesimi: Cristiano Ronaldo soffre il caldo

Il Portogallo non va oltre lo 0-0 contro un'ottima Colombia nell'ultima giornata dei Mondiali 2026. Ronaldo soffre il caldo, le telecamere catturano un'immagine in cui dice "È come una sauna" a James Rodriguez. La squadra di Martinez non brilla contro i sudamericani e termina al secondo posto nel girone K con 5 punti. Primo tempo equilibrato, con qualche squillo di Bruno Fernandez ad animare il Portogallo. Nella seconda frazione la Colombia sale fisicamente e tecnicamente e mette in grande difficoltà i lusitani, che nell'ultima mezz'ora di gioco vanno in apnea e difendono il pari. La squadra di Lorenzo chiude con merito al primo posto nel girone e ai sedicesimi se la vedrà con il Ghana (4 luglio, ore 3.30). Il Portogallo si giocherà un posto negli ottavi di finale con la Croazia (3 luglio, ore 1), con un potenziale incrocio con la Spagna per contendersi i quarti.