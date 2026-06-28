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domenica 28 giugno 2026
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Cannavaro saluta i Mondiali: non basta Shomurodov all'Uzbekistan, Congo ai sedicesimi!

La squadra di Desabre conquista una storica qualificazione e ai sedicesimi affronterà l'Inghilterra
1 min
La Repubblica Democratica del Congo fa la storia ai Mondiali 2026. La nazionale di Desabre batte 3-1 in rimonta l'Uzbekistan nell'ultima giornata della fase a gironi e conquista un'incredibile qualificazione ai sedicesimi di finale. Ad Atlanta va avanti la selezione di Cannavaro con Shomurodov (10'), ma nel secondo tempo si scatena Wissa, che con una doppietta tra il 68' e il 91' diventa l'eroe della Repubblica Democratica del Congo. In mezzo la rete di Mayele (78'), con la squadra di Desabre che passa da migliore terza con 4 punti e si scontrerà ai sedicesimi con l'Inghilterra di Thomas Tuchel (1 luglio, ore 18). L'Uzbekistan abbandona i Mondiali con tre sconfitte in tre partite.

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