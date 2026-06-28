Messi illumina ancora l' Argentina contro la Giordania : entra al 60' al posto di Lautaro Martinez e all'80' firma il tris chiudendo i giochi con una punizione geniale. È andato a segno in sette partite consecutive ai Mondiali, nessuno come lui: superato il francese Just Fontaine e il grande brasiliano Jairzinho per la striscia più lunga di sempre. Lionel aveva segnato tutti e cinque i gol dell'Argentina nelle vittorie contro Algeria e Austria , con la sua prima tripletta in assoluto ai Mondiali, e ora ha centrato un altro record.

Messi parte dalla panchina, Lautaro si sblocca

Scaloni aveva annunciato alla vigilia che la Pulce sarebbe partita dalla panchina. Gli è bastata poco più di mezz'ora per prendersi la scena. L'Argentina vince 3-1 e passa da prima nel girone J a punteggio pieno. Ai sedicesimi affronterà Capo Verde, venerdì a Miami, casa di Messi. Ad aprire le marcature al 19' del primo tempo è stato Lo Celso. Al 31' Lautaro Martinez si è sbloccato, raddoppiando su rigore e trovando il suo primo gol in questo Mondiale. Quando Messi era già pronto ad entrare a bordocampo, al 55' è arrivato il gol di Al Tamari che ha riaperto la partita. La Pulce pero con una punizione geniale all'80' ha chiuso i giochi.

Algeria-Austria 3-3, entrambe ai sedicesimi

Algeria-Austria finisce 3-3 nell'ultima giornata del girone J dei Mondiali di calcio. Con questo risultato entrambe accedono ai sedicesimi di finale, ma c'è stato un finale pazzesco. Al 95' il gol di Mahrez ha escluso gli austriaci dal Mondiale e fatto sognare l'Iran, che sarebbe passato ai sedicesimi. Pochi secondi dopo però è arrivato il gol del pareggio di Kalajdzic che ha evitato la clamorosa eliminazione dell'Austria. Ad aprire le marcature al 28' del primo tempo l'ex interista Arnautovic, il pareggio dei nordafricani è arrivato allo scadere del primo tempo con Belghali. Sabitzer riporta in vantaggio gli austriaci al 55', ma la squadra nordafricana ritrova la parità con Mahrez cinque minuti dopo. L'Austria ai sedicesimi affronterà la Spagna, l'Algeria se la vedrà con la Svizzera.