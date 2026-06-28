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Austria e Algeria: pari dal sapore di biscotto, melina, fischi e un finale pazzesco. Iran beffato

Bastava un pareggio a entrambe per qualificarsi, e così è stato: Mahrez in gol al 93' fa tremare gli austriaci, ma al 96' arriva il gol di Kalajdzic
Valerio Minutiello
2 min
TagsmondialeAustria

Bastava un pareggio ad Austria e Algeria per passare entrambe ai sedicesimi e pareggio è stato. Certo, con un finale a sorpresa pazzesco, ma che non cancella, anzi alimenta le polemiche per quello che a tutti gli effetti sembra il più classico dei biscotti. Tutto questo ai danni dell’Iran, più volte dentro e fuori, e alla fine definitivamente fuori dal Mondiale, dopo aver accarezzato il sogno per il gol di Mahrez al 93’. Pochi secondi dopo però è arrivato il pareggio di Kalajdzic che ha rimesso le cose a posto.

Melina e fischi allo stadio

Allo stadio di Kansas City entrambe le tifoserie alla fine hanno festeggiato, ma durante il match sono arrivati anche fischi sonori per una melina piuttosto imbarazzante. Insomma, uno spettacolo non all’altezza di un Mondiale. Al fischio d’inizio Austria e Algeria sapevano che con un pareggio sarebbero passate entrambe come seconda e terza del girone J, chiudendo appaiate a 4 punti, con gli austriaci avanti per differenza reti. In caso di vittoria di una delle due invece, l’altra sarebbe stata eliminata, con l’Iran che si sarebbe qualificata come migliore terza.

Finale pazzesco, beffa Iran

L’ex dell’Inter Arnautovic ha sbloccato il risultato al 27’, poi al 45’ è arrivato il pareggio di Belgali. Nella ripresa, Sabitzer ha riportato avanti l’Austria, ma il nuovo vantaggio è durato appena 5 minuti perché al 60' Mahrez ha firmato il 2-2 con un destro perfetto. A quel punto la partita si addormenta, con entrambe le squadre protagoniste di una melina che fa arrabbiare anche i tifosi. Al 93’, quando sembrava finita, il lampo di Mahrez che rimette tutto in discussione. Austria quasi fuori dai Mondiali e Iran dentro. Ma passano pochi secondi e come per magia arriva il gol di Kalajdzic appena entrato in campo, che fissa il risultato sul 3-3 e rimette le cose a posto per gli austriaci.

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