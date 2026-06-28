Corriere dello Sport.it
domenica 28 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Sudafrica-Canada, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Al via i sedicesimi di finale: ecco tutte le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsMondialicanadaSudafrica

Archiviata la fase a gironi dei Mondiali 2026, hanno inizio i sedicesimi di finale. Ad aprire la fase a eliminazione diretta l'incontro tra il Canada di David e il Sudafrica, che ha ottenuto la qualificazione per la prima volta nella propria storia. Gli uomini di Marsch hanno il favore del pronostico dalla loro, ma i Bafana Bafana vogliono continuare a stupire.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Sudafrica-Canada, l'orario

Sudafrica-Canada si giocherà al "SoFi Stadium" di Los Angeles, oggi, domenica 28 giugno alle ore 21:00. Si tratta della prima sfida per il Canada giocata non "da padrone di casa" in questi Mondiali. La sconfitta contro la Svizzera, infatti, ha costretto loro a disputare questa gara negli Stati Uniti.

Dove vedere Sudafrica-Canada in diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sudafrica-Canada, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Broos e Marsch

SUDAFRICA (4-2-3-1): R.Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Mbatha, Mokoena; Maseko, Mofokeng, Appolis; Makgopa. A disposizione: Chaine, Goss, Makhanya, Sibisi, Ndamane, Kabini, Cross, Matuludi, Sebelele, Adams, Sithole, Zwane, Moremi, Foster, Rayners. Ct: Broos.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, Cornelius, De Fougerolles, Laryea; Buchanan, Eustaquio, N.Saliba, Ahmed; David, Larin. A disposizione: St. Clair, Goodman, Waterman, Jones, Davies, Sigur, Choiniere, Osorio, Millar, Nelson, Shaffelburg, P. David, Oluwaseyi, Bombito. Ct: Marsch.

Indisponibili: Koné.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Archiviata la fase a gironi dei Mondiali 2026, hanno inizio i sedicesimi di finale. Ad aprire la fase a eliminazione diretta l'incontro tra il Canada di David e il Sudafrica, che ha ottenuto la qualificazione per la prima volta nella propria storia. Gli uomini di Marsch hanno il favore del pronostico dalla loro, ma i Bafana Bafana vogliono continuare a stupire.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Sudafrica-Canada, l'orario

Sudafrica-Canada si giocherà al "SoFi Stadium" di Los Angeles, oggi, domenica 28 giugno alle ore 21:00. Si tratta della prima sfida per il Canada giocata non "da padrone di casa" in questi Mondiali. La sconfitta contro la Svizzera, infatti, ha costretto loro a disputare questa gara negli Stati Uniti.

Dove vedere Sudafrica-Canada in diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sudafrica-Canada, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Il tabellone completoLe ultime sui Mondiali
1
Dove vedere Sudafrica-Canada, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
2
Le probabili scelte di Broos e Marsch

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS