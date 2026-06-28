Dove vedere Sudafrica-Canada, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Archiviata la fase a gironi dei Mondiali 2026 , hanno inizio i sedicesimi di finale . Ad aprire la fase a eliminazione diretta l'incontro tra il Canada di David e il Sudafrica , che ha ottenuto la qualificazione per la prima volta nella propria storia. Gli uomini di Marsch hanno il favore del pronostico dalla loro, ma i Bafana Bafana vogliono continuare a stupire.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Sudafrica-Canada, l'orario

Sudafrica-Canada si giocherà al "SoFi Stadium" di Los Angeles, oggi, domenica 28 giugno alle ore 21:00. Si tratta della prima sfida per il Canada giocata non "da padrone di casa" in questi Mondiali. La sconfitta contro la Svizzera, infatti, ha costretto loro a disputare questa gara negli Stati Uniti.

Dove vedere Sudafrica-Canada in diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sudafrica-Canada, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.