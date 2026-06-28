Deschamps torna in gruppo con la Francia dopo il lutto: è già a Boston

Didier Deschamps è tornato in gruppo. Volato in Francia martedì a seguito della scomparsa della madre, il ct dei Bleus è rientrato negli Stati Uniti ieri mattina. Come da programma: il suo vice Guy Stephan, che ha guidato i vicecampioni del mondo in carica durante la sfida di venerdì contro la Norvegia, lo aveva anticipato nella conferenza stampa post vittoria . «Il mio pensiero va a Didier. Siamo molto contenti che torni così presto - aveva detto - Naturalmente, visto lo stretto legame che li univa, i giocatori volevano fare qualcosa di buono».