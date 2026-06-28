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Deschamps torna in gruppo con la Francia dopo il lutto: è già a Boston

Il commissario tecnico ha già diretto il primo allenamento da quando è tornato negli Stati Uniti
Giulia Mazzi
2 min
TagsFranciaDeschamps

Didier Deschamps è tornato in gruppo. Volato in Francia martedì a seguito della scomparsa della madre, il ct dei Bleus è rientrato negli Stati Uniti ieri mattina. Come da programma: il suo vice Guy Stephan, che ha guidato i vicecampioni del mondo in carica durante la sfida di venerdì contro la Norvegia, lo aveva anticipato nella conferenza stampa post vittoria . «Il mio pensiero va a Didier. Siamo molto contenti che torni così presto - aveva detto - Naturalmente, visto lo stretto legame che li univa, i giocatori volevano fare qualcosa di buono».

Deschamps è già tornato a dirigere gli allenamenti

Al Boston Stadium venerdì sera solo un minuto di silenzio e niente lutto al braccio dei giocatori, nonostante la richiesta della federazione francese, a causa del mancato via libera da parte della Fifa. I tifosi hanno comunque fatto sentire il loro appoggio all’ex Juventus: «Avec toi, Didier», ovvero «Siamo con te, Didier» è lo striscione apparso sugli spalti. Ieri alle 17 ora locale di Boston, Deschamps ha diretto una sessione di allenamento sui campi del campus della Bentley University a Waltham, nel Massachusetts. L’obiettivo adesso è il sedicesimo contro la Svezia di martedì. 

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