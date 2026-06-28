Esmeraldas, culla del calcio: l'impresa dell'Ecuador ha radici in un luogo ben preciso

Tra il realismo magico sudamericano e la favola calcistica, l’impresa dell’Ecuador contro la Germania ha le sue radici in un luogo ben preciso: Esmeraldas, piccola provincia non lontana dal confine con la Colombia di Gabriel Garcia Marquez e che ha dato i natali a 10 dei 26 giocatori al Mondiale americano. Un dato già impressionante, senza considerare che ad Esmeraldas vive soltanto il 3% della popolazione. E da almeno tre decenni sforna quasi la metà dei calciatori più importanti del Paese.