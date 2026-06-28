Esmeraldas, culla del calcio: l'impresa dell'Ecuador ha radici in un luogo ben preciso
Tra il realismo magico sudamericano e la favola calcistica, l’impresa dell’Ecuador contro la Germania ha le sue radici in un luogo ben preciso: Esmeraldas, piccola provincia non lontana dal confine con la Colombia di Gabriel Garcia Marquez e che ha dato i natali a 10 dei 26 giocatori al Mondiale americano. Un dato già impressionante, senza considerare che ad Esmeraldas vive soltanto il 3% della popolazione. E da almeno tre decenni sforna quasi la metà dei calciatori più importanti del Paese.
La leggenda di Esmeraldas
La leggenda racconta che verso metà del XVI secolo una nave carica di schiavi sia stata spinta da una tempesta sulle coste di Esmeraldas. Molti sopravvissuti, secondo il passaparola dei locali, si rifugiarono nella foresta, dove si stabilirono e crearono delle comunità autonome insieme alle popolazioni indigene, lontano dai dominatori spagnoli. E così questi uomini, liberi, sarebbero rimasti isolati per secoli.
Ecuador, la vittoria contro la Germania è l'epilogo di una favola a lieto fine
Da Esmeraldas proviene quasi la metà di tutti i calciatori che giocano nel campionato nazionale. Non c’è soltanto passione tra i ragazzi del posto ma anche il desiderio di emergere per lasciare una delle zone con l’indice di sviluppo umano più basso dell’Ecuador. Da Esmeraldas provengono giocatori come Pacho, Hincapié, ma anche Estupinan e Angulo, autore del gol del momentaneo pari di giovedì. La vittoria contro la Germania è il simbolo della rivalsa sociale di una comunità più ampia, l’epilogo di una favola a lieto fine.