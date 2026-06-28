Quanto vengono pagate le squadre eliminate nella fase a gironi dei Mondiali 2026

Conclusa la fase a gironi, i Mondiali 2026 entrano nella parte più dura: da ora in avanti non ci saranno più calcoli ma soltanto partite da dentro o fuori. Vincere significa restare in corsa, perdere vuol dire tornare a casa. Con il nuovo formato a 48 squadre, accedono ai sedicesimi di finale le prime due classificate di ciascuno dei dodici gruppi, insieme alle otto migliori terze. Le altre sedici nazionali hanno invece già salutato la competizione, alcune dopo un percorso deludente, altre dopo aver sfiorato una qualificazione che avrebbe avuto il sapore dell'impresa. Tra le prime a essere eliminate c'è stata Haiti , uscita senza vittorie. Poi è toccato alla Turchia, indicata da molti come possibile sorpresa del torneo ma incapace di rispettare le aspettative. A seguire si sono aggiunte le altre selezioni escluse dalla fase a eliminazione diretta.

Il premio per la partecipazione ai Mondiali 2026

L'eliminazione precoce non significa però uscire dal Mondiale senza incassare nulla. La FIFA ha previsto per questa edizione un montepremi complessivo da 653 milioni di euro da distribuire tra tutte le nazionali partecipanti, una cifra quasi doppia rispetto ai 386 milioni assegnati in Qatar 2022. Il meccanismo prevede una quota fissa per ciascuna delle 48 squadre qualificate, destinata alla preparazione e alla partecipazione al torneo. A questa somma si aggiunge poi un premio variabile, legato al percorso compiuto da ogni nazionale. Anche le squadre eliminate nella fase a gironi, dunque, ricevono un compenso. È il premio minimo previsto dalla competizione: un riconoscimento economico che accompagna l'uscita dal torneo e che conferma la dimensione sempre più rilevante, anche finanziaria, della Coppa del Mondo allargata. Così, solo per la partecipazione, ogni squadra riceve 10 milioni di dollari (circa 9 milioni di euro) sul proprio conto e altri 2,5 milioni di dollari (2,1 milioni di euro) per le spese di preparazione.

Le sedici eliminate ai Mondiali 2026 dopo la fase a gironi

Nel Gruppo A hanno salutato il torneo la Repubblica Ceca e la Corea del Sud. I cechi hanno chiuso con un solo punto, dopo la pesante sconfitta contro il Messico, mentre la Corea è rimasta fuori dal gruppo delle migliori terze. Nel Gruppo B è stato eliminato il Qatar, che non è riuscito a superare un girone complicato dopo il pareggio con la Svizzera e le sconfitte contro Canada e Bosnia-Erzegovina. Nel Gruppo C sono uscite Haiti e Scozia: la prima senza riuscire a trovare continuità, la seconda penalizzata dalla differenza reti e dal ko contro il Brasile. La Turchia ha deluso nel Gruppo D, nonostante le ambizioni della vigilia e il talento a disposizione di Vincenzo Montella. Nel Gruppo E si è fermato Curaçao, alla prima partecipazione mondiale, capace comunque di conquistare un punto storico contro l'Ecuador. Nel Gruppo F è uscita la Tunisia, travolta prima dalla Svezia e poi dal Giappone. Nel Gruppo G sono state eliminate Nuova Zelanda e Iran, entrambe senza vittorie. Nel Gruppo H, infine, hanno lasciato il torneo Arabia Saudita e Uruguay.