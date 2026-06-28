Brasile-Giappone ai Mondiali, la profezia di Holly e Benji si è avverata! E sui social è virale

La storia si ripete. Per gli appassionati di calcio e anime è impossibile non fare tale collegamento. Il tabellone dei Mondiali 2026 ha infatti regalato ai sedicesimi di finale la sfida tra Brasile e Giappone , un incrocio che ha immediatamente riportato alla mente Holly e Benji , il celebre cartone animato che ha fatto innamorare intere generazioni.

Brasile-Giappone come in Holly e Benji

Nell'opera creata da Yoichi Takahashi, infatti, il Giappone aveva sfidato il Brasile, patria del calcio e punto di riferimento assoluto per il protagonista Holly (Tsubasa Ozora), nella finale del Mondiale Under 20, vincendo. A distanza di quasi quarant'anni dalla prima trasmissione dell'anime, quella sfida diventa finalmente realtà... almeno nel mondo reale.

I commenti più virali sulla strana coincidenza

La coincidenza non è passata inosservata e nel giro di pochi minuti i social si sono riempiti di meme e commenti ironici. C'è chi scrive: "Quindi la partita durerà 36 ore", facendo riferimento ai lunghissimi incontri raccontati nell'anime. Altri, invece, sognano un finale proprio in stile cartone animato: "Magari il Giappone lo vince il Mondiale come in Holly e Benji". Non manca poi chi scherza sulle celebri esagerazioni della serie: "A sto punto mi tocca credere anche al campo da calcio lungo chilometri", ricordando una delle caratteristiche più iconiche dell'anime, con terreni di gioco apparentemente infiniti e azioni interminabili.