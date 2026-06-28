Canada agli ottavi di finale: un gol di Eustaquio al 92' stende il Sudafrica

Non è stata una bella partita: ritmi alti solo a tratti, ma soprattutto tanti errori tecnici, anche nei gesti base. Alla fine passa la nazionale che ci ha provato di più, soprattutto nel primo tempo (clamorosa la tripla occasione davanti alla porta). Non brilla David, solo un paio di chance sprecate. Il Sudafrica, che era alla prima presenza alla fase eliminatoria di un Mondiale, esce a testa altissima.

Difesa a oltranza

Il Canada fa la partita, ma il Sudafrica in contropiede riesce ogni tanto a pungere, con fisicità e velocità. Il giocatore più pericoloso è David: sono sue le migliori occasioni della prima parte di tempo, ma lo juventino non le gestisce bene. Poi per un lungo periodo non ci sono occasioni: gioco veloce, tanti scambi di prima, ma tantissimi errori tecnici. Fino al finale quando un batti e ribatti in area sudafricana provoca salvataggi sulla linea e miracoli vari della difesa.

Festa canadese

Il secondo tempo inizia a ritmi lenti. Improvvisamente una fiammata del Canada chiama ancora al miracolo la difesa sudafricana: Mbokazi anticipa David, con la porta davanti spalancata. Al 75’ il ct Marsch mette in campo l’idolo canadese Alphonso Davies al posto di Buchanan: il giocatore del Bayern Monaco dà una scossa alla squadra che improvvisamente diventa più pericolosa. Ma dura poco. Il livello tecnico di questo secondo tempo, se possibile, è ancora più basso del primo. Nel recupero, però, l’equilibrio viene spezzato: ci pensa con un tiro da fuori area Eustaquio. L’assalto finale del Sudafrica non produce nulla: il Canada è agli ottavi.