Dove vedere Brasile-Giappone, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Si entra nel vivo del programma dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 , che mettono di fronte anche il Brasile di Carlo Ancelotti e il Giappone di Hajime Moriyasu , avversari tra le mura dello "Houston Stadium". La Seleçao è arrivata in vetta al girone C grazie a una migliore differenza reti rispetto al Marocco, mentre la nazionale nipponica ha chiuso al secondo posto nel gruppo F, alle spalle dell'Olanda di Koeman. Chi avrà la meglio, affronterà agli ottavi la vincente di Costa d'Avorio-Norvegia.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Brasile-Giappone, l'orario

Brasile-Giappone andrà in scena nella giornata di oggi, lunedì 29 giugno, alle ore 19 italiane nella splendida cornice dello "Houston Stadium" (Texas). Riflettori puntati sulla Seleçao, chiamata a convivere con un carico di pressione non indifferente. La selezione nipponica, invece, non ha nulla da perdere, dopo una buona fase a gironi.

Dove vedere Brasile-Giappone in diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Brasile-Giappone, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.