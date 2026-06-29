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Dove vedere Germania-Paraguay, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per i sedicesimi di finale: le probabili scelte di Nagelsmann e Alfaro
TagsMondiali 2026GermaniaParaguay

Dopo aver chiuso la fase a gironi in testa al gruppo E dei Mondiali 2026, è tempo di sedicesimi di finale anche per la Germania di Julian Nagelsmann, chiamata ad affrontare il Paraguay di Gustavo Alfaro, terza forza del gruppo D alle spalle di Australia e Stati Uniti. Chi vincerà, dovrà vedersela agli ottavi con una tra Francia e Svezia.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Germania-Paraguay, l'orario

Germania-Paraguay si giocherà oggi, lunedì 29 giugno, alle ore 22:30 italiane dinanzi al pubblico del "Boston Stadium", teatro del confronto tra la prima del gruppo E e la terza del girone D. Riflettori puntati su Musiala e compagni, con un possibile Germania-Francia all'orizzonte. Tabellone non facile per la selezione teutonica.

Dove vedere Germania-Paraguay in diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Germania-Paraguay, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento nel caso di DAZN. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Nagelsmann e Alfaro

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmic, Tah, Rudiger, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. A disposizione: Baumann, Nübel, Anton, Goretzka, Leweling, Woltemade, Gross, Beier, Stiller, Amiri, Thiaw, Ouedraogo. Ct: Nagelsmann.

Indisponibili: Schlotterbeck.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

PARAGUAY (3-5-2): Gill; Velazquez, Gomez, Alderete; Caceres, Canale, Cubas, Galarza, Maidana; Avalos, Enciso. A disposizione: Fernandez, Oliveira, Balbuena, Alonso, Sosa, Sanabria, Almiron, Mauricio, Bobadilla, Kaku, Ojeda, Caballero, Pitta. Ct: Alfaro.

Indisponibili: -.

Squalificati: Diego Gomez.

Diffidati: -.

 

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Dopo aver chiuso la fase a gironi in testa al gruppo E dei Mondiali 2026, è tempo di sedicesimi di finale anche per la Germania di Julian Nagelsmann, chiamata ad affrontare il Paraguay di Gustavo Alfaro, terza forza del gruppo D alle spalle di Australia e Stati Uniti. Chi vincerà, dovrà vedersela agli ottavi con una tra Francia e Svezia.

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Germania-Paraguay si giocherà oggi, lunedì 29 giugno, alle ore 22:30 italiane dinanzi al pubblico del "Boston Stadium", teatro del confronto tra la prima del gruppo E e la terza del girone D. Riflettori puntati su Musiala e compagni, con un possibile Germania-Francia all'orizzonte. Tabellone non facile per la selezione teutonica.

Dove vedere Germania-Paraguay in diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Germania-Paraguay, dove vederla in streaming

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