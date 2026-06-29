Corriere dello Sport.it
lunedì 29 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Olanda-Marocco, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Riflettori puntati su una delle sfide più affascinanti di questi sedicesimi di finale: tutte le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsMondiali 2026OlandaMarocco

Il programma dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 prevede anche l'affascinante confronto tra l'Olanda di Koeman e il Marocco di Ouahbi, due nazionali che per tifosi e addetti ai lavori potrebbero rappresentare le vere sorprese di questa edizione della competizione. Gli Orange hanno chiuso in vetta al gruppo F, mentre Hakimi e compagni sono arrivati secondi nel girone C soltanto per il dato della differenza reti, favorevole al Brasile di Carlo Ancelotti.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Olanda-Marocco, l'orario

Il match tra Olanda e Marocco, che mette in palio il pass per gli ottavi contro il Canada padrone di casa, andrà in scena nella notte italiana tra lunedì 29 e martedì 30 giugno alle ore 03:00, nella suggestiva cornice dell'Estadio Monterrey di Guadalupe (Messico).

Dove vedere Olanda-Marocco in diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Olanda-Marocco, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Le probabili scelte di Koeman e Ouahbi

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven; Gravenberch, de Jong, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo. A disposizione: Roefs, Flekken, Aké, Hato, Wieffer, Geertruida, Koopmeiners, De Roon, Kluivert, Til, Malen, Lang, Depay, Weghorst, Q. Timber. Ct: Koeman.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. A disposizione: Tagnaouti, El Khajoui, Halhal, Saadane, Salah-Eddine, Belammari, El Ouahdi, Amrabat, El Mourabet, Sbai, Talbi, Yassine, Amaimouni-Echghouyab, Rahimi, El Kaabi. Ct: Ouahbi.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: -

 

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Il programma dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 prevede anche l'affascinante confronto tra l'Olanda di Koeman e il Marocco di Ouahbi, due nazionali che per tifosi e addetti ai lavori potrebbero rappresentare le vere sorprese di questa edizione della competizione. Gli Orange hanno chiuso in vetta al gruppo F, mentre Hakimi e compagni sono arrivati secondi nel girone C soltanto per il dato della differenza reti, favorevole al Brasile di Carlo Ancelotti.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Olanda-Marocco, l'orario

Il match tra Olanda e Marocco, che mette in palio il pass per gli ottavi contro il Canada padrone di casa, andrà in scena nella notte italiana tra lunedì 29 e martedì 30 giugno alle ore 03:00, nella suggestiva cornice dell'Estadio Monterrey di Guadalupe (Messico).

Dove vedere Olanda-Marocco in diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Olanda-Marocco, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Mondiali, gironi e classificheMondiali, il calendario completo
1
Dove vedere Olanda-Marocco, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
2
Le probabili scelte di Koeman e Ouahbi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS