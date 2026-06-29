Dove vedere Olanda-Marocco, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Il programma dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 prevede anche l'affascinante confronto tra l'Olanda di Koeman e il Marocco di Ouahbi, due nazionali che per tifosi e addetti ai lavori potrebbero rappresentare le vere sorprese di questa edizione della competizione. Gli Orange hanno chiuso in vetta al gruppo F, mentre Hakimi e compagni sono arrivati secondi nel girone C soltanto per il dato della differenza reti, favorevole al Brasile di Carlo Ancelotti.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Olanda-Marocco, l'orario
Il match tra Olanda e Marocco, che mette in palio il pass per gli ottavi contro il Canada padrone di casa, andrà in scena nella notte italiana tra lunedì 29 e martedì 30 giugno alle ore 03:00, nella suggestiva cornice dell'Estadio Monterrey di Guadalupe (Messico).
Dove vedere Olanda-Marocco in diretta tv
La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Olanda-Marocco, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Koeman e Ouahbi
OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven; Gravenberch, de Jong, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo. A disposizione: Roefs, Flekken, Aké, Hato, Wieffer, Geertruida, Koopmeiners, De Roon, Kluivert, Til, Malen, Lang, Depay, Weghorst, Q. Timber. Ct: Koeman.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. A disposizione: Tagnaouti, El Khajoui, Halhal, Saadane, Salah-Eddine, Belammari, El Ouahdi, Amrabat, El Mourabet, Sbai, Talbi, Yassine, Amaimouni-Echghouyab, Rahimi, El Kaabi. Ct: Ouahbi.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: -
Il programma dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 prevede anche l'affascinante confronto tra l'Olanda di Koeman e il Marocco di Ouahbi, due nazionali che per tifosi e addetti ai lavori potrebbero rappresentare le vere sorprese di questa edizione della competizione. Gli Orange hanno chiuso in vetta al gruppo F, mentre Hakimi e compagni sono arrivati secondi nel girone C soltanto per il dato della differenza reti, favorevole al Brasile di Carlo Ancelotti.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Olanda-Marocco, l'orario
Il match tra Olanda e Marocco, che mette in palio il pass per gli ottavi contro il Canada padrone di casa, andrà in scena nella notte italiana tra lunedì 29 e martedì 30 giugno alle ore 03:00, nella suggestiva cornice dell'Estadio Monterrey di Guadalupe (Messico).
Dove vedere Olanda-Marocco in diretta tv
La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Olanda-Marocco, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.