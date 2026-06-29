Dove vedere Olanda-Marocco, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Il programma dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 prevede anche l'affascinante confronto tra l' Olanda di Koeman e il Marocco di Ouahbi, due nazionali che per tifosi e addetti ai lavori potrebbero rappresentare le vere sorprese di questa edizione della competizione. Gli Orange hanno chiuso in vetta al gruppo F , mentre Hakimi e compagni sono arrivati secondi nel girone C soltanto per il dato della differenza reti, favorevole al Brasile di Carlo Ancelotti.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Olanda-Marocco, l'orario

Il match tra Olanda e Marocco, che mette in palio il pass per gli ottavi contro il Canada padrone di casa, andrà in scena nella notte italiana tra lunedì 29 e martedì 30 giugno alle ore 03:00, nella suggestiva cornice dell'Estadio Monterrey di Guadalupe (Messico).

Dove vedere Olanda-Marocco in diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Olanda-Marocco, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il match anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.