Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 29 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sparatoria in una 'Fan Zone' dei Mondiali: un morto e un ferito grave a San Jose

Notizia shock dalla California, dove la polizia locale indaga per omicidio mentre i tifosi degli Usa aspettano la sfida dei sedicesimi contro la Bosnia: i dettagli
3 min
TagsMondialiSan Joseomicidio

SAN JOSE (CALIFORNIA) - La cronaca sportiva si mescola alla nera ai Mondiali dopo che una persona è stata uccisa e un'altra è rimasta gravemente ferita in una sparatoria avvenuta ieri (domenica 28 giugno) nella fan zone di San Jose, in California. È stata la polizia locale a riferire l'episodio, avvenuto in un momento in cui non venivano trasmesse partite.

Sparatoria in una 'Fan Zone' dei Mondiali: uccisa una persona

Le forze dell'ordine hanno dichiarato che "l'incidente è oggetto di indagine per omicidio. Diverse strade circostanti sono state chiuse". Chiusa anche la maggior parte dei bar della zona. La fan zone di San Pedro Square è una delle diverse aree della Baia di San Francisco dove vengono trasmesse le partite dall'inizio dei Mondiali 2026: finora sono state cinque le gare seguite dai tifosi locali e la prossima sarà il match dei sedicesimi di finale tra Stati Uniti e Bosnia, in programma nella notte italiana di giovedì (2 luglio, ore 2).

 

 

Gli episodi di violenza negli Stati Uniti e in Messico

Quello di San Jose non è il primo episodio violento legato in qualche modo ai Mondiali. Nove persone sono rimaste ferite all'inizio di giugno durante una sparatoria vicino al ritiro della nazionale inglese a Kansas City, nel Missouri. Più recentemente, sempre a Kansas City, alcuni tifosi argentini diretti insieme ad altri alla partita con l'Algeria sono stati presi di mira da un uomo armato, che ha ucciso una persona e ne ha ferite altre quattro. Nella città messicana di Tijuana invece, un cadavere era stato trovato nel bagagliaio di un'auto parcheggiata di fronte allo stadio che ospitava gli allenamenti dell'Iran.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Tijuana, trovato un cadavere fuori dallo stadioFurto nel ritiro dell'Inghilterra

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS