Sparatoria in una 'Fan Zone' dei Mondiali: un morto e un ferito grave a San Jose

SAN JOSE (CALIFORNIA) - La cronaca sportiva si mescola alla nera ai Mondiali dopo che una persona è stata uccisa e un'altra è rimasta gravemente ferita in una sparatoria avvenuta ieri (domenica 28 giugno) nella fan zone di San Jose, in California . È stata la polizia locale a riferire l'episodio, avvenuto in un momento in cui non venivano trasmesse partite.

Sparatoria in una 'Fan Zone' dei Mondiali: uccisa una persona

Le forze dell'ordine hanno dichiarato che "l'incidente è oggetto di indagine per omicidio. Diverse strade circostanti sono state chiuse". Chiusa anche la maggior parte dei bar della zona. La fan zone di San Pedro Square è una delle diverse aree della Baia di San Francisco dove vengono trasmesse le partite dall'inizio dei Mondiali 2026: finora sono state cinque le gare seguite dai tifosi locali e la prossima sarà il match dei sedicesimi di finale tra Stati Uniti e Bosnia, in programma nella notte italiana di giovedì (2 luglio, ore 2).

Gli episodi di violenza negli Stati Uniti e in Messico

Quello di San Jose non è il primo episodio violento legato in qualche modo ai Mondiali. Nove persone sono rimaste ferite all'inizio di giugno durante una sparatoria vicino al ritiro della nazionale inglese a Kansas City, nel Missouri. Più recentemente, sempre a Kansas City, alcuni tifosi argentini diretti insieme ad altri alla partita con l'Algeria sono stati presi di mira da un uomo armato, che ha ucciso una persona e ne ha ferite altre quattro. Nella città messicana di Tijuana invece, un cadavere era stato trovato nel bagagliaio di un'auto parcheggiata di fronte allo stadio che ospitava gli allenamenti dell'Iran.